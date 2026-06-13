TACÚ SISTEMAS. Capitalizar la experiencia para crear software hecho a medida

Tacú Sistemas es una empresa sanjuanina con más de 20 años de trayectoria dedicada puramente al desarrollo de software, ofreciendo tanto productos propios como servicios de desarrollo a medida. Uno de los fuertes con los que salen a competir en el sector es que cuentan con décadas de experiencia y saben desarrollar soluciones a medida, explicó Fernando Giménez, el director de la firma.

Hace aproximadamente dos años comenzaron a integrar fuertemente la Inteligencia Artificial en todos sus procesos internos y en las soluciones que entrega a sus clientes. Actualmente, utilizan esta herramienta para automatizar tareas complejas y apostaron por sistemas en los que el cliente no interactúa con esta tecnología, pero ve los beneficios.

Entre los ejemplos de este uso, explicó Giménez, está un agente para laboratorios que realiza lecturas primarias de recetas médicas mediante modelos que procesan imágenes y mantienen diálogos para gestionar autorizaciones. Al final del proceso una persona controla los resultados que dio la IA.

En el sector minero lograron transformar su modelo de negocio: en lugar de vender un software rígido, utilizan modelos entrenados para personalizar la estructura del sistema según la lógica de cada cliente. Con este esquema, la IA ha dotado a la empresa de una agilidad inédita , permitiéndoles generar soluciones a problemas complejos usando maquetas de software simples y en solo tres días, cuando antes el proceso de decisión interna de una empresa podría demorar semanas.

Esto se traduce en más competitividad en mercados que hoy son especialmente exigentes, explicó el empresario. De cara al futuro inmediato , el objetivo es que el software se convierta en un bien accesible e intercambiable que permita una rápida implementación. Para Giménez, el diferencial estará en quienes cuenten con la experiencia y sepan cómo utilizar esta tecnología. En Tacú apostaron a la capacitación como un pilar fundamental y mantienen al personal al tanto de las últimas novedades, con mejora continua.

La cifra

12

Capacitaciones hizo Fernando, tanto a nivel nacional como internacional para entender esta tecnología que lo apasiona.

El dato

Tacú se especializa en generar software y productos iniciales que pueden adaptar rápidamente a necesidades y procesos del cliente y que a su vez pueden cambiar en etapas posteriores.

“Hay que saber para qué implementar IA”

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Fernando Giménez sostuvo que si bien se trata de una herramienta clave, hay que tener una postura crítica frente al actual ruido que rodea la IA. “No hay que implementarla si no hay una justificación clara, los motores de IA muchas veces suponen respuestas de manera estándar y no son necesariamente correctas”, explicó. La velocidad en los cambios también puede ser un factor que genere problemas. En cambio, para el especialista, es más importante saber para qué se va a sumar esa tecnología y a partir de la respuesta a ese interrogante hacer una planificación e incorporación inteligente. "Hay que saber para qué implementar IA", marcó.

“Se justifica, por ejemplo, si una tarea va a multiplicar su velocidad, si va a dar otros beneficios o va a reducir errores”, explicó. Existe un riesgo de “perder dinero por sumarse a la tendencia sin saber realmente qué y para qué se está implementado”. A su vez, dijo que es necesario cuidar la privacidad de datos. “Se debe implementar para ganar en algún aspecto, pero siempre bajo un acompañamiento que entienda de ciberseguridad y el propósito real”.