ABSTIC. Uso estratégico de la tecnología para entrenar modelos predictivos

La incorporación de la herramienta en la empresa fue en 2019 para automatizar procesos internos.

ABSTIC es una empresa especializada en el desarrollo de software a medida de alta complejidad, enfocados en la innovación, centrando su capacidad técnica y creativa en la transformación digital de sectores estratégicos. De la mano de la IA, apuntan a diseñar soluciones eficientes que optimicen la toma de decisiones, centrando su enfoque en la innovación de áreas como minería, salud y GovTech.

Con el objetivo de potenciar la competitividad y productividad ante un mercado con proyectos en auge, es que la empresa incorporó el uso del instrumento inteligente a su funcionamiento interno durante el 2019. "Comenzamos a ver a la IA como una herramienta para entrenar modelos predictivos y automatizar procesos en base a lo que es la gestión documental", detalló Federico Fernández, dueño de ABSTIC Tecnología. Haciendo uso del recurso tecnológico lograron detectar de manera anticipada problemas y errores, como así también ejecutar tareas complejas, como es la gestión documental o la logística de suministros, con márgenes nulos de error.

Debido a que la premisa de la empresa es la innovación, la IA es utilizada para ejecutar tareas, pero la intención es entenderla como un instrumento más para la optimización del trabajo y para nutrir proyectos que son marca registrada de la empresa, y no como un todo absoluto dentro del funcionamiento de ABSTIC. Para Fernández, incorporar este tipo de tecnología no es el fuerte del negocio para los prestadores de servicios, ya que lo que se usa es un producto enlatado de una empresa extranjera, cuando se debe apostar al desarrollo de productos patentables.

El impacto positivo de la herramienta en el funcionamiento y la proyección de la firma lo observan en el aprovechamiento integral de tiempo y recursos, facilitando el desarrollo de estretegias de venta, amplificando la oferta y la comunicación, lo que habilita a abarcar un mayor número de potenciales clientes.

Sumergidos en un proceso de capacitación constante, que generalmente es de forma autodidacta, investigan las novedades que la herramienta presenta en cada área y cómo su incorporación puede impactar en las labores. Además hacen uso de programas que usan IA para la traducción en simultaneo, ayudando a comunicaciones con clientes en otros idiomas, como inglés o árabe.