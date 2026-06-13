    • 13 de junio de 2026 - 09:26

    ABSTIC. Uso estratégico de la tecnología para entrenar modelos predictivos

    La incorporación de la herramienta en la empresa fue en 2019 para automatizar procesos internos.

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    ABSTIC se sumó al desarrollo de la IA en 2019. 

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    Por Celeste Roco Navea

    ABSTIC es una empresa especializada en el desarrollo de software a medida de alta complejidad, enfocados en la innovación, centrando su capacidad técnica y creativa en la transformación digital de sectores estratégicos. De la mano de la IA, apuntan a diseñar soluciones eficientes que optimicen la toma de decisiones, centrando su enfoque en la innovación de áreas como minería, salud y GovTech.

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    Con el objetivo de potenciar la competitividad y productividad ante un mercado con proyectos en auge, es que la empresa incorporó el uso del instrumento inteligente a su funcionamiento interno durante el 2019. "Comenzamos a ver a la IA como una herramienta para entrenar modelos predictivos y automatizar procesos en base a lo que es la gestión documental", detalló Federico Fernández, dueño de ABSTIC Tecnología. Haciendo uso del recurso tecnológico lograron detectar de manera anticipada problemas y errores, como así también ejecutar tareas complejas, como es la gestión documental o la logística de suministros, con márgenes nulos de error.

    Debido a que la premisa de la empresa es la innovación, la IA es utilizada para ejecutar tareas, pero la intención es entenderla como un instrumento más para la optimización del trabajo y para nutrir proyectos que son marca registrada de la empresa, y no como un todo absoluto dentro del funcionamiento de ABSTIC. Para Fernández, incorporar este tipo de tecnología no es el fuerte del negocio para los prestadores de servicios, ya que lo que se usa es un producto enlatado de una empresa extranjera, cuando se debe apostar al desarrollo de productos patentables.

    El impacto positivo de la herramienta en el funcionamiento y la proyección de la firma lo observan en el aprovechamiento integral de tiempo y recursos, facilitando el desarrollo de estretegias de venta, amplificando la oferta y la comunicación, lo que habilita a abarcar un mayor número de potenciales clientes.

    Sumergidos en un proceso de capacitación constante, que generalmente es de forma autodidacta, investigan las novedades que la herramienta presenta en cada área y cómo su incorporación puede impactar en las labores. Además hacen uso de programas que usan IA para la traducción en simultaneo, ayudando a comunicaciones con clientes en otros idiomas, como inglés o árabe.

    La cifra

    70%

    Del uso de IA en la empresa es para tareas administrativas y comerciales, el 30% para el área contable.

    El dato

    La IA facilita el desarrollo de una estrategia de ventas en 10 segundos.

    “En su uso hemos visto agilidad"

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    Federico Fernández, dueño de ABSTIC Tecnología

    Federico Fernández, dueño de ABSTIC Tecnología

    El uso de herramientas que potencian la inteligencia tecnológica representa agilidad y acelera procesos. Así lo entiende Federico Fernández, dueño de ABSTIC Tecnología. “Con relación a la IA tenemos una apreciación positiva. En su uso hemos visto agilidad, acelera procesos y nos permite ofrecer una mayor oferta en relación al desarrollo de software”, aseguró.

    Pero no son los únicos beneficios que registraron. Sobre este punto, detalló: “Aplicamos la IA al proceso de gestión y control de formación para poder llegar a una resolución eficaz y eficiente reduciendo costos y tiempos”.

    Gracias a estas herramientas y su uso de manera eficiente, la empresa logró mejorar las propuestas a sus clientes, ampliando su alcance a nivel internacional.

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