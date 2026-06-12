    • 12 de junio de 2026 - 14:27

    Giro climático en San Juan: pronostican lluvias y fuerte viento sur para el inicio del fin de semana largo

    El SMN anticipa un cambio de tiempo para este sábado en San Juan. Se esperan ráfagas del sector sur, descenso de temperatura y chances de precipitaciones durante gran parte de la jornada.

    El fin de semana largo comenzará con frío, viento y lluvia.

    El fin de semana largo comenzará con frío, viento y lluvia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fin de semana largo arrancará con condiciones meteorológicas inestables en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 13 de junio estará marcado por la presencia de viento del sector sur y probabilidades de lluvias aisladas, en un contexto de temperaturas más bajas respecto de los días previos.

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    De acuerdo con la previsión oficial, la inestabilidad podría presentarse desde las primeras horas del día y mantenerse durante distintos momentos de la jornada, con probabilidades de precipitaciones de intensidad débil a moderada. El viento sur también se hará sentir, aportando aire más frío y favoreciendo un descenso térmico que se reflejará desde la mañana hasta la tarde con velocidades que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

    El cambio de tiempo llegará justo en el inicio del fin de semana largo, cuando muchos sanjuaninos aprovecharán para realizar actividades al aire libre o emprender viajes dentro y fuera de la provincia. Por eso, quienes tengan planes para el sábado deberán contemplar la posibilidad de algunas lluvias y condiciones más frescas de lo habitual para esta época del año.

    Esto porque hacia la noche, cuando el viento calme su intensidad, se prevé la ocurrencia de lluvias aisladas. Mientras que para el domingo se espera que las condiciones mejoren levemente.

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