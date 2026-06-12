Un viaje a la noche que cambió la historia de San Juan: "Sismografía 1944", una experiencia de cine ciego en el Teatro del Bicentenario

Varios son los momentos que marcaron un antes y un después en la historia de San Juan, algunos de ellos que regocijan, otros que no tanto. El terremoto de enero de 1944 es sin duda uno de esos momentos que por más que no se hayan vivido, no se olvida. ¿Cómo contar una tragedia que marcó para siempre la identidad de una provincia sin mostrar una sola imagen? Esa es la premisa que habilita la invitación a una experiencia que se podrá vivir en el Teatro del Bicentenario.

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"Sismografía 1944" , es el nombre de experiencia escénica que será llevada adelante por el Centro de Experimentación Sonora (CES), bajo la dirección de Fernando Torres. La puesta en escena, totalmente a oscuras, combina arte sonoro, memoria colectiva y experimentación para reconstruir uno de los momentos más significativos de la historia sanjuanina.

“El espectador va a poder experimentar una propuesta escénica multidisciplinaria, en el formato cine ciego, que consiste en audio a oscuras. Se buscará crear el ambiente en el que sucedió el terremoto de 1944 en San Juan, desde la perspectiva del CES, con el arte/collage sonoro como medio de interpretación”, detalló Torres en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La propuesta se presentará en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario y promete llevar al público a un viaje sensorial tan inquietante como conmovedor. Lejos de los formatos tradicionales, la obra apuesta al lenguaje del cine ciego: una experiencia donde la oscuridad es absoluta y el sonido se convierte en el único protagonista.

Nicolás Marianetti, Duilio Alejandro Tapia Morandi, Emiliano Kaos y el propio Torres tendrán en sus manos la habilidad creativa de darle espacio a la sonoridad como herramienta narrativa para recrear atmósferas, emociones y recuerdos.

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El resultado es una experiencia que busca que cada espectador construya sus propias imágenes mentales a partir de los sonidos, las voces y los silencios.

“Sismografía 1944”, cuando la memoria se transforma en arte

El proyecto comenzó a gestarse hace más de dos años y medio; y nació como una iniciativa vinculada a la conmemoración de los 80 años del terremoto. Desde entonces fue creciendo hasta convertirse en una obra de gran complejidad artística y documental.

Para Torres, la obra representa además la convergencia de distintas disciplinas que han atravesado su trayectoria: el arte sonoro, la producción cultural, el diseño técnico y el trabajo sobre el patrimonio histórico local.

Cine ciego, una propuesta donde mirar está de más

Aunque todavía es un formato poco conocido para gran parte del público, el cine ciego ha ganado espacio en distintos circuitos artísticos tanto de la provincia como a nivel nacional por su capacidad para generar experiencias profundamente inmersivas.

La propuesta elimina completamente las imágenes e iluminación, y sumerge al espectador en una sala oscura donde la narrativa se construye exclusivamente a través del sonido. Voces, efectos, música, texturas acústicas y silencios reemplazan a la pantalla y el escenario tradicional, habilitando a que cada persona por medio de su imaginación cree una versión propia de la historia.

En ese sentido, "Sismografía 1944" propone algo más que una obra: una experiencia sensorial donde la escucha se convierte en una herramienta para reconstruir la memoria.

El dato sobre Sismografía 1944 - Cine Ciego

La función se realizará el sábado 13 de junio en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, a las 19:30 horas.

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Se trata de un espectáculo para todo el público y la entrada general tiene un costo de $12.500. En boletería de la sala se pueden adquirir tickets con descuentos, y también se pueden comprar vía online TuEntrada.