San Juan consolida una alianza estratégica con INVAP para potenciar la innovación y la transición energética

Autoridades de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) visitaron la sede central de INVAP en San Carlos de Bariloche. El encuentro tuvo como objetivo central intercambiar experiencias, presentar proyectos clave para San Juan y estructurar una agenda de cooperación enfocada en el desarrollo sostenible y la alta tecnología.

Giro climático en San Juan: pronostican lluvias y fuerte viento sur para el inicio del fin de semana largo

La comitiva sanjuanina estuvo encabezada por el presidente de EPSE, Lucas Estrada, y el síndico Matías Garcés. Fueron recibidos por el equipo de la Gerencia de Estrategia Tecnológica de INVAP , con quienes recorrieron las instalaciones de la firma rionegrina y mantuvieron mesas de trabajo técnico e institucional.

Lucas Estrada y Matías Garcés, de EPSE, participaron de la visita a la empresa en Bariloche.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la presentación del proyecto sanjuanino VERSU , una iniciativa impulsada por EPSE que busca transformar residuos sólidos urbanos en energía. Las autoridades compartieron los avances de esta propuesta, que apunta a resolver desafíos ambientales y energéticos actuales, consolidando a San Juan como un polo de referencia en energías renovables.

Ambas instituciones coincidieron en el rol clave que tienen las empresas públicas como motores de la transición energética. INVAP, con cinco décadas de trayectoria en los sectores nuclear, espacial, de defensa y ambiente, aporta una capacidad integral en proyectos complejos que, combinada con el potencial de San Juan, abre un nuevo camino para el fortalecimiento científico y productivo de la región.

Un vínculo estratégico para el futuro energético de San Juan

La visita institucional a INVAP se enmarca en la búsqueda permanente de nuevas oportunidades de cooperación, intercambio de conocimientos y generación de capacidades que contribuyan al crecimiento de San Juan.

En un contexto donde la innovación tecnológica y la sostenibilidad ocupan un lugar central en las agendas de desarrollo, la articulación entre organizaciones con experiencia en sectores estratégicos permite ampliar horizontes, fortalecer capacidades y promover proyectos con impacto productivo, científico y ambiental.

Más allá de los temas específicos abordados durante el encuentro, la jornada puso de manifiesto la importancia de seguir construyendo puentes entre instituciones que comparten una misma visión: impulsar el conocimiento, la innovación y el desarrollo como herramientas para transformar realidades y generar nuevas oportunidades para las comunidades.

Una empresa de alta tecnología

INVAP S. A. es una empresa argentina de alta tecnología dedicada al diseño, desarrollo y gestión de proyectos tecnológicos complejos con impacto nacional e internacional. Con Sede Central en San Carlos de Bariloche, la compañía se ha consolidado como referente en investigación aplicada y desarrollo sustentable, aportando soluciones estratégicas en áreas de alto valor agregado.

Con cinco décadas de trayectoria, INVAP posee capacidades integrales para llevar adelante proyectos multidisciplinarios, abarcando todas sus etapas: desde el asesoramiento inicial y la ingeniería conceptual hasta la implementación, puesta en marcha, entrega de soluciones llave en mano, capacitación y entrega post-venta.

Sus principales actividades se desarrollan en los sectores Nuclear, Espacial, Defensa, Seguridad, Ambiente y Sistemas Médicos. Entre sus desarrollos más destacados se encuentran reactores nucleares de investigación y producción de radioisótopos, satélites de observación terrestre y comunicaciones, radares civiles y de defensa, sistemas meteorológicos, centros de medicina nuclear y plantas industriales de alta complejidad.