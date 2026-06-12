Cómo funcionarán los servicios en San Juan durante el fin de semana largo

San Juan se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo que incluirá, además, los festejos por un nuevo aniversario de la Fundación de San Juan, que se conmemora este sábado 13 de junio . En ese marco, distintos organismos y servicios informaron cómo será su funcionamiento durante las jornadas no laborables.

El lunes 15 de junio será feriado nacional por el traslado del feriado correspondiente al 17 de junio, fecha en la que se recuerda el fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes.

Entre los servicios que no tendrán actividad se encuentran las escuelas , los bancos, las reparticiones públicas provinciales y nacionales , que permanecerán cerradas durante toda la jornada del lunes.

En cuanto al comercio , la atención dependerá de cada propietario, aunque gran parte de los locales no abrirán sus puertas y sí o harán el 20 de junio, en la víspera del Día del Padre.

Por otro lado, los shoppings, supermercados y el sector gastronómico funcionarán con normalidad , manteniendo su actividad habitual durante el feriado.

Respecto al transporte público de pasajeros, los colectivos circularán con frecuencia reducida, similar a la que se aplica los días domingos y feriados.

Cómo funcionarán los servicios de Capital

Desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informaron que la recolección de residuos se realizará con normalidad tanto el sábado 13 como el lunes 15 de junio.

El Cementerio Municipal permanecerá abierto de 8 a 19 durante ambas jornadas, mientras que los servicios fúnebres se prestarán con total normalidad.

La Feria y Mercado de Abasto atenderá al público el sábado 13, pero permanecerá cerrada el lunes 15. Por su parte, el sistema ECO SEM no funcionará durante ninguno de los dos feriados.

Los Monitores Urbanos trabajarán con guardias mínimas el sábado 13 y no prestarán servicio el lunes 15. En tanto, la Playa de Remoción contará con guardias mínimas durante ambas jornadas.

Finalmente, el Servicio de Emergencia Municipal (SEM) funcionará normalmente el sábado 13 y no tendrá actividad el lunes 15.