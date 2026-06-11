Mundial 2026 en San Juan: el Cantoni se viste de celeste y blanco para alentar a la Selección

La convocatoria será este lunes en el estadio Aldo Cantoni, con entrada libre y gratuita. Habrá música en vivo, actividades recreativas y propuestas para toda la familia.

San Juan se prepara para vivir una jornada especial de apoyo a la Selección Argentina en la previa de su debut en el Mundial 2026. Bajo el lema “San Juan es Mundial”, la Secretaría de Deporte organizó una convocatoria abierta a toda la comunidad para este lunes 15 de junio en el estadio Aldo Cantoni.

La actividad comenzará a las 16 y tendrá entrada libre y gratuita. El objetivo es reunir a los sanjuaninos para expresar su respaldo al equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de su presentación en la Copa del Mundo.

Durante la tarde habrá bandas de música en vivo, propuestas recreativas y distintas actividades pensadas para que familias y grupos de amigos compartan una jornada festiva en torno al seleccionado nacional. Desde la organización también invitaron a los asistentes a concurrir con camisetas, banderas y los colores celeste y blanco para darle marco a la celebración.