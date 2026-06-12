San Juan e YPF Luz analizan inversiones para garantizar la energía que demandará el crecimiento minero

El Gobierno de San Juan dio un nuevo paso en la planificación energética de largo plazo al mantener una reunión con directivos de YPF Luz , en la que se analizaron inversiones y obras necesarias para responder a la creciente demanda que generarán los proyectos mineros y productivos previstos para los próximos años.

El encuentro fue encabezado por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y tuvo como eje central la situación actual del sistema energético provincial y las necesidades futuras vinculadas al crecimiento económico de la provincia.

Durante la reunión se abordaron los planes de expansión de parques solares en el departamento Iglesia, la infraestructura de transporte eléctrico requerida para fortalecer la red provincial y la energía que demandarán los nuevos emprendimientos mineros que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Además, las autoridades presentaron una serie de iniciativas estratégicas impulsadas por la provincia en materia energética , con el objetivo de coordinar acciones con el sector privado y generar las condiciones necesarias para acompañar el crecimiento de San Juan.

Desde el Gobierno destacaron que este tipo de encuentros permiten fortalecer vínculos institucionales, promover la innovación y avanzar en una planificación conjunta que garantice el abastecimiento energético para las futuras inversiones.

La reunión se enmarca en la estrategia provincial para consolidar el liderazgo de San Juan en energías renovables y preparar la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento productivo que se proyecta en los próximos años.

Participaron del encuentro la gerente senior de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de YPF Luz, Mariana Iribarne; el director de Negocio Eléctrico de la compañía, Jorge Ravlich; el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; el asesor de la Gobernación, Federico Conte Grand; el secretario de Ambiente, Federico Ríos; el presidente de EPSE, Lucas Estrada; el vicepresidente de EPSE, Gustavo Soria; el presidente del EPRE, Raúl López; y el vicepresidente del organismo, Roberto Ferrero.