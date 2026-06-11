Tras las críticas a Adorni, Karina Milei reunió a la mesa política y celebraron el cumpleaños de Bullrich

Manuel Adorni presidió esta tarde por más de dos horas la reunión de mesa política , el principal encuentro de funcionarios políticos de la administración libertaria, con la finalidad de poder repasar los próximos pasos de la gestión ejecutiva y la agenda parlamentaria. En paralelo, el encuentro convocado por el jefe de Gabinete tenía como otro de sus propósitos que la plana mayor del Gobierno se mostrara junto a él para que se renueven las muestras de respaldo hacia su figura en medio de los cuestionamientos públicos -e internos- por sus causas judiciales.

Aun así, la jornada fue más tensa de lo que se pensaba . En la previa, el encuentro ya había sido empañado por una serie de declaraciones de Patricia Bullrich , en las cuales marcó que Adorni incurrió en una “omisión ética” en su declaración jurada. Ambos dirigentes vienen de meses de tensión, la cual se agudizó en el último mes luego de que la senadora apurara al funcionario a que presentara su situación patrimonial.

Ante esto, aunque al principio no se había difundido una foto, horas después fue Karina Milei quien publicó una imagen de toda la mesa celebrando el cumpleaños de Bullrich. La hermana del Presidente se colocó estratégicamente al lado de la senadora, sonríente, en un intento de mostrar unidad. El jefe de Gabinete quedó lejos , último, en la punta izquierda.

“Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia. ¡FELIZ CUMPLE PATO!!“, fue el mensaje de la secretaria general de la Presidencia.

Adorni viene de declarar en público que ahorró “en negro” durante 25 años, que ganó más de USD 300.000 en criptomonedas y que omitió cuestiones patrimoniales en sucesivas declaraciones juradas. En una buena porción del Ejecutivo creen que el reportaje que brindó ayer no generó los convecimientos que se estipulaban y que, incluso, horadó aún más su credibilidad. Y es que mientras se desarrollaba la reunión circularon videos de años atrás que Adorni incurrió en una “omisión ética” en su declaración jurada y ponen en duda la narrativa que el jefe de Gabinete tejió junto a su equipo de abogados y contadores.

Lo que sí decidió hacerse público fue lo que dijo el mismo Adorni en su cuenta de X. “Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno”, posteó. Se trata de una noticia algo inesperada, porque hace algunas semanas se había dejado trascender que ese acontecimiento iba a ser en agosto, lo que podría indicar que se adelantó de manera adrede. El jefe de Gabinete busca dar gestos de sobrevida en medio de cuestionamientos que se hacen cada vez más importantes en las redes y en el mundo libertario.