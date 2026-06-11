Manuel Adorni presentó su declaración jurada: sumó el departamento de Caballito y la casa de Indio Cuá

Después de múltiples idas y vueltas y en medio de internas en el oficialismo , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente presentó su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, en pleno avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El documento incluye su casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y el departamento de Caballito.

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La propiedad en el country fue comprada el 15 de noviembre de 2024 y fue refaccionada por unos US$ 245.000, pagados en efectivo. Sumado a la adquisición de un departamento en Caballito por US$230 mil, el 18 de noviembre de 2025, operación por el que dos jubiladas le prestaron el 87% del monto total.

Previamente, el funcionario pidió entrar al régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal. Desde el sitio de ARCA explican que si una persona adhiere a ese Régimen queda exceptuada de cumplir con la obligación de informar su patrimonio y consumos personales.

Adorni declaró un patrimonio bruto de $944,6 millones al cierre de 2025, frente a los $662,6 millones que había informado al inicio del período. Según su presentación ante la Oficina Anticorrupción, sus bienes crecieron en términos nominales cerca de un 43% durante el año.

Entre sus principales activos figura un nuevo departamento con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido en noviembre de 2025. El inmueble, destinado a inversión y del que posee el 50%, fue valuado en $255,8 millones. Además, mantuvo su participación en su vivienda familiar en la Capital Federal, valuada en $61 millones, un departamento en La Plata tasado en $96,9 millones y una propiedad en Exaltación de la Cruz destinada a inversión, cuya valuación ascendió a $156,9 millones.

En el desglose de su presentación ante la Oficina Anticorrupción, se destaca que buena parte de su patrimonio continúa concentrada en dólares. Adorni declaró US$209.961 en efectivo en el país, equivalentes a $303,6 millones, además de una cuenta bancaria en Estados Unidos con US$6.220,23, valuada en casi $9 millones. Al inicio del período había informado US$388.961 en efectivo, por lo que sus tenencias de dólares billete se redujeron significativamente durante el año.

La declaración también refleja un fuerte aumento de su endeudamiento. Las deudas pasaron de $92,4 millones al inicio de 2025 a $317,3 millones al cierre del ejercicio. Entre los pasivos figuran compromisos hipotecarios y deudas en dólares vinculadas a distintas personas físicas, varias de ellas asociadas a la adquisición de inmuebles durante el período.

Los detalles de la declaración jurada de Manuel Adorni de 2024

En la declaración jurada que Adorni había presentado ante la OA, correspondiente a 2024, sus bienes alcanzaron los $107.894.833, mientras que las deudas totalizaron $95.460.000.

En el último período, el patrimonio neto del funcionario se redujo de $26,78 millones a fines de 2023 a $12,43 millones al 31 de diciembre de 2024. El principal motivo del achicamiento neto fue el fuerte incremento de las deudas.

En el documento de 2024, Adorni declaró dos propiedades en el país. La primera, un departamento de 115 m² en Capital Federal destinado a casa habitación, ingresó a su patrimonio en febrero de 2014 y estaba valuado en $8,32 millones al inicio del período. Al cierre de 2024 figuraba en $24,12 millones y el funcionario posee la titularidad del 50%.

La segunda propiedad es un departamento de 105 m² en La Plata, producto de una donación y valuado en $3,65 millones al comienzo del año. Al 31 de diciembre de 2024 su valor declarado ascendió a $14,10 millones y posee la titularidad 100%.

El funcionario mantuvo estable la tenencia de dólares billete en el país: 42.500 dólares tanto al inicio como al cierre del ejercicio. Sin embargo, el valor en pesos de esa tenencia pasó de $34,23 millones a $43,73 millones, reflejando la diferencia de tipo de cambio utilizada en cada valuación.

Además, declaró $2,45 millones en pesos en efectivo al cierre (contra $1,25 millones al inicio) y una caja de ahorro en Estados Unidos con 6.220,23 dólares, cuyo valor en pesos subió de $5,01 millones a $6,40 millones.