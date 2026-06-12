La diputada Leonardo habló de los candidatos radicales para 2027, defendió el crédito internacional y marcó diferencias con Milei

La presidenta de la Unión Cívica Radical de San Juan y diputada provincial, Alejandra Leonardo, comenzó a delinear el posicionamiento de su partido de cara al proceso electoral de 2027. Si bien pidió respetar los tiempos políticos y evitó hablar de candidaturas definidas, destacó que el radicalismo cuenta con dirigentes con proyección en distintos departamentos y ratificó la estrategia territorial que históricamente caracterizó al partido.

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En una entrevista con Radio Colón, Leonardo señaló que la UCR mantiene una intensa actividad en los comités departamentales, aunque integrada al trabajo político que desarrolla dentro del frente oficialista Cambia San Juan.

"Nosotros venimos trabajando dentro del frente que hoy lo tiene como gobernador al doctor Marcelo Orrego ya hace muchos años. Pero el radicalismo tiene su vida propia", afirmó. En ese sentido, remarcó que la militancia y la presencia territorial continúan siendo las principales fortalezas del partido.

Consultada sobre posibles candidatos para las elecciones de 2027, mencionó al concejal jachallero Felipe Táñez, actual presidente de la Convención radical, al secretario de Recursos Hídricos José María Ginestar y al director de Educación Técnica, Rodolfo Navas. "Tenemos dirigentes formados en todos los departamentos, pero siempre trabajando dentro de este frente", sostuvo.

Sobre su propio futuro político, evitó hablar de una eventual candidatura en Albardón. "Yo trabajo por los principios, por el partido y siempre a disposición de lo que a mi partido le sea útil", aseguró, y agregó que la construcción política también exige "renunciamientos" y acuerdos para alcanzar consensos.

Defensa del financiamiento internacional

Leonardo también defendió el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que habilita al Gobierno provincial a gestionar financiamiento internacional por hasta 600 millones de dólares para obras de infraestructura.

La legisladora consideró que el debate expuso dos visiones diferentes sobre el desarrollo de San Juan y cuestionó las críticas del justicialismo. "Se demonizó el proyecto de endeudamiento porque en realidad es un financiamiento donde los 600 millones que tanto se han mencionado no son 600, es hasta 600", explicó.

Según la dirigente radical, la herramienta resulta necesaria para acompañar el proceso de apertura de la provincia a las inversiones extranjeras, especialmente en un contexto de crecimiento de sectores estratégicos como la minería.

"Necesitamos que la provincia crezca porque puede ser un escenario que reciba muchas empresas extranjeras y grandes inversiones", afirmó. Además, destacó la estrategia internacional desplegada por Orrego desde el inicio de su gestión para posicionar a San Juan en los mercados globales.

"Tenemos que preparar a la provincia en infraestructura para que reciba esas inversiones. Justamente por esto surge el financiamiento", indicó.

Reforma electoral y el debate sobre el sistema de votación

Respecto de los proyectos de reforma electoral que se discuten en la Legislatura, Leonardo se mostró favorable a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial para reemplazar la Ley de Lemas por un sistema de internas abiertas o cerradas, según lo establezca cada frente político.

La presidenta de la UCR sostuvo que cualquier esquema debe garantizar la participación política y el derecho de competir. "Siempre que esté garantizada la participación se puede buscar cualquier modelo", manifestó.

A su entender, la propuesta oficial aparece como una de las alternativas más viables. "Me parece que ese puede ser quizás el sistema más justo", evaluó.

Coincidencias y diferencias con Milei

La dirigente radical también se refirió al gobierno nacional. Reconoció avances en materia económica y valoró la reducción de la inflación, aunque expresó reparos sobre el impacto social del ajuste implementado por la administración libertaria.

"Hay muchas cosas en las que puedo llegar a coincidir porque entiendo que había cuestiones que era necesario corregir", señaló. Sin embargo, aclaró que su principal preocupación pasa por las consecuencias que las políticas de ajuste tuvieron sobre los sectores más vulnerables.

"Yo realmente muchas veces escuché al actual presidente decir que venía por la casta. Y claramente no siento que sea la casta la que haya pagado este ajuste", afirmó.

Pese a las críticas, Leonardo destacó la desaceleración inflacionaria y manifestó su expectativa de que las mejoras macroeconómicas lleguen a la economía cotidiana. "Espero que esta evolución de la macroeconomía, que fue positiva, se traduzca ahora en la microeconomía y empiece a derramar esos beneficios en la gente", sostuvo.

Finalmente, marcó una diferencia de fondo con el estilo político del mandatario nacional. "No comparto los modos ni la instauración de un discurso de violencia. No se puede construir políticamente nada desde la violencia", afirmó.

Y concluyó con una defensa del diálogo como herramienta central de la actividad pública: "El diálogo y el respeto son fundamentales y son lo que hace viable cualquier proyecto o construcción política futura".