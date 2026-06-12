Los nombres de la nueva conducción del Colegio de Magistrados y un dato que llamó la atención en Tribunales

Hubo lista única en el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Juan. Este viernes quedaron electas las autoridades de la nueva conducción que tiene como presidente al juez del Quinto Civil, Pablo Farina. El nuevo timonel de la estructura es fruto del concenso de los jueces de los distintos órdenes. La lista tiene nombres conocidos y la expresidenta, la jueza del Tribunal de Impugnación Penal, Ana Lía Larrea, quedó contenida. Está en el puesto de revisora de cuentas suplente.

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Es un escenario distinto al que se vivió hace dos años. En el 2024, hubo elecciones entre dos listas. La oficial, de Larrea, y la opositora, de la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. La primera se impuso por paliza. De los 139 electores -de 180 que estaban habilitados para los comicios- obtuvo 86 votos, mientras que la segunda sacó apenas 52.

Ahora la clave estuvo en la lista de unidad. Una sola lista que contuvo a los diferentes fueros. Farina se recibió en 1988 en la Universidad Nacional de Córdoba, fue asesor letrado de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, Tribunal de Tasaciones y Subsecretaría de Deportes. Integró el directorio del Foro de Abogados entre 2004 y 2006. También supo ser director del área Previsional y Laboral de Fiscalía de Estado. Está acompañado por la exprotesorera del Colegio, Paola Cassab, ahora vicepresidenta, y por la secretaria Ana María Basualdo. Ambas funcionarias del fuero Civil.

La conducción se completa con Jorge Diego Alanis en la Prosecretaría, Juan Carlos Pérez en la Tesorería y Eduardo Daniel Riveros en la Protesorería. A su vez, entre los vocales titulares fueron designados María Alejandra Conca, Luis César Arancibia y Marianela López, mientras que las vocalías suplentes quedaron para Renato Darío Roca, Javier Antonio Vázquez y Mariela López.

En la Comisión Revisora de Cuentas fueron elegidos Laura Cristina Ferrarini, Eugenio Maximiliano Barbera y Mariela Claudia Berón. Como revisores suplentes aparecen Larrea, Juan Jesús Romero y Daniela Vanesa Riveros Muscarello, una integración que terminó de sellar el acuerdo interno que permitió llegar a una lista única.

Justamente, en los pasillos de Tribunales hubo un dato que no pasó inadvertido. Si bien la nómina fue construida sobre la base de consensos entre distintos sectores de la magistratura, entre los principales cargos de conducción no aparecen representantes del fuero Penal. La presidencia, vicepresidencia, secretaría, prosecretaría, tesorería y protesorería quedaron en manos de magistrados y funcionarios vinculados a otros ámbitos de la Justicia provincial como el fuero Civil y Laboral.

La situación llamó la atención porque la gestión saliente estuvo encabezada por Larrea, una de las referentes más visibles del fuero Penal dentro del Poder Judicial. Si bien ese sector mantiene presencia en la estructura institucional, no logró quedarse con los puestos de mayor exposición política dentro de la nueva conducción.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Juan fue constituido el 23 de marzo de 1981 y nuclea a jueces de las distintas instancias que prestan funciones en la Justicia provincial, a magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, como así también a funcionarios judiciales y abogados que asisten e integran los distintos tribunales.