El presidente del Colegio de Magistrados, con DIARIO DE CUYO: la "ilusión" de unificar jueces y fiscales; los ascensos de los funcionarios; y la mira en un predio para la institución

A menos de 48 horas de haber sido electo presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Juan, el juez del Quinto Civil, Pablo Farina, comenzó a desplegar la agenda de lo que será su gestión durante los próximos dos años. Aunque todavía no asumió formalmente el cargo, el magistrado mantuvo reuniones por separado con el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, el fiscal General Guillermo Baigorrí y la defensora General Mónica Sefair, en lo que definió como una ronda de presentación institucional para comenzar a trazar las directrices de su mandato.

Los nombres de la nueva conducción del Colegio de Magistrados y un dato que llamó la atención en Tribunales

"Fui a hacer mi presentación como presidente del Colegio y a tener conversaciones muy generales en las cuales se tiende a trabajar en forma conjunta", explicó Farina en diálogo con DIARIO DE CUYO. Según indicó, encontró "apertura" en las máximas autoridades judiciales para avanzar en una agenda común vinculada al funcionamiento del sistema de justicia.

La elección del jueves marcó además un cambio respecto de la fuerte interna que atravesó la institución dos años atrás. En aquella oportunidad, la disputa entre los sectores encabezados por Ana Lía Larrea y Adriana Tettamanti terminó en una elección competitiva. Esta vez, Farina logró conformar una lista consensuada con representación de los distintos fueros y sectores del Poder Judicial.

"Les dije -a las autoridades de la gestión pasada- que me dejaran conformar la lista y después la consensuábamos. Empecé a traer gente de cada uno de los fueros para que todos estuvieran representados", relató. El nuevo titular del Colegio sostuvo que la clave fue quitar centralidad a los cargos y priorizar la participación. "A todos les dije lo mismo: no importa el cargo que ocupemos, vamos todos juntos para adelante", afirmó.

Esa lógica de integración también atraviesa uno de los desafíos que Farina considera centrales: recomponer los vínculos entre el Colegio de Magistrados y el Consejo de Fiscalías y Asesorías de la Provincia de San Juan (CONFIAS), organización que nació tras diferencias internas durante la gestión del fallecido fiscal Eduardo Quattropani.

Lejos de plantear una competencia entre ambas entidades, el magistrado aseguró que aspira a recuperar espacios comunes. "A mí me gustaría que volvamos todos a estar juntos. Si no se lograra, sí trabajar de forma conjunta e ir por el mismo camino", señaló. Incluso reveló que ya mantuvo contactos con referentes del sector y expresó su confianza en que, con el paso del tiempo, puedan construirse acuerdos.

"No doy por cerrado ni bajo ninguna persiana", enfatizó. Y agregó: "Mi ilusión es lograr esa unión. Todos tenemos que apuntar a que funcione mejor el Poder Judicial para brindar un mejor servicio de justicia".

Otro de los ejes que pretende impulsar es la representación efectiva de todos los sectores judiciales. En ese sentido, destacó la presencia de integrantes de la Defensa Pública dentro de la nueva conducción y anticipó que recorrerá los distintos fueros para relevar problemáticas vinculadas a ascensos, organización del trabajo y sobrecarga laboral.

Pero la gestión también tendrá un objetivo más tangible. Farina confirmó que buscará avanzar en la adquisición o desarrollo de un espacio propio para el Colegio de Magistrados, una demanda histórica de la institución.

"Es uno de los principales objetivos de esta gestión", sostuvo. La idea es crear un predio recreativo y de encuentro para jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales. "Hoy no tenemos un lugar donde reunirnos y compartir. Poner el puntapié inicial en ese proyecto puede atraer a más profesionales y fortalecer el sentido de pertenencia dentro del Colegio", explicó.

Entre los temas concretos que la nueva conducción pondrá sobre la mesa aparece también la situación de los ascensos de funcionarios judiciales, un reclamo que quedó pendiente durante la gestión anterior. Farina reconoció que se trata de una cuestión sensible para una parte importante del personal y adelantó que buscará interiorizarse en profundidad sobre los mecanismos actuales para acercar propuestas a la Corte de Justicia.

"Nos tocará tomar más conocimiento real de la situación de aquel personal al que le corresponda un ascenso y tratar de llevar propuestas razonables para facilitar esos procesos", sostuvo. El juez Civil señaló que el máximo tribunal viene realizando un trabajo más minucioso en la materia, pero consideró que el Colegio debe involucrarse activamente para canalizar las inquietudes de los funcionarios que consideran que sus posibilidades de promoción se encuentran demoradas.