Detuvieron en Rivadavia a un prófugo de Buenos Aires buscado desde 2022 por robo agravado

El hombre fue capturado por personal de la Comisaría 13ª durante un operativo de prevención y trasladado a la provincia de Buenos Aires tras confirmarse un pedido de captura vigente.

Un hombre oriundo de Buenos Aires, con pedido de captura activo desde julio de 2022, fue detenido en las últimas horas durante un operativo de prevención en la intersección de Rastreador Calívar y Avenida Ignacio de la Roza, en el departamento Rivadavia.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 13ª, junto a otras áreas operativas, quienes aprehendieron a un sujeto de apellido Cruz, mayor de edad.

Al verificar sus antecedentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los uniformados confirmaron que el individuo registraba un pedido de captura con fecha 22 de julio de 2022, emitido por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Lomas de Zamora, en el marco de una causa por hurto agravado por escalamiento. Además, pesaban sobre él investigaciones en curso por otros hechos delictivos, por lo que era intensamente buscado.

Tras cumplirse las diligencias judiciales correspondientes, este domingo una comisión perteneciente a la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales —área de Custodia de Traslado de Detenidos Interprovinciales de Buenos Aires— concretó el traslado del detenido hacia esa provincia.