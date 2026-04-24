Allanamiento fallido en Rivadavia cuando Gendarmería irrumpió en una vivienda equivocada: "Fue un momento muy angustiante"

El operativo se realizó en la mañana de este viernes en calle Vicente López.

Un confuso y tenso episodio se vivió este viernes por la mañana en el departamento Rivadavia, cuando efectivos de Gendarmería Nacional irrumpieron por error en una vivienda mientras llevaban adelante un allanamiento judicial.

El hecho ocurrió pasadas las 8.30 en calle Vicente López, entre Güemes y Comandante Cabot, donde los uniformados desplegaron un importante operativo con el objetivo de detener a una persona vinculada presuntamente a la compra y venta de estupefacientes.

Sin embargo, tras forzar la puerta de ingreso y verificar los datos del morador y del domicilio, los efectivos constataron que se habían equivocado de vivienda y que el hombre que se encontraba en el lugar no tenía relación con la causa investigada.

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Como consecuencia del procedimiento, la puerta de la casa resultó dañada, generando angustia y preocupación en los habitantes. “Fue un momento muy angustiante”, relató uno de los damnificados, de apellido Funes.