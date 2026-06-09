Hallaron sana y salva a la adolescente de 15 años que era buscada en Córdoba

Después de horas de intensa búsqueda y preocupación, las autoridades confirmaron este martes que Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, fue encontrada sana y salva.

La joven era buscada desde el lunes, cuando fue vista por última vez al salir de la escuela en esa localidad cordobesa ubicada a aproximadamente una hora de la capital provincial. Tras perder contacto con ella, su madre radicó la denuncia que dio inicio a una investigación encabezada por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María.

Ante la gravedad del caso, las autoridades activaron la Alerta Sofía , el sistema nacional utilizado para la búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Además, se desplegó un amplio operativo que incluyó cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, personal especializado y un helicóptero que realizó rastrillajes tanto en zonas urbanas como rurales de Colonia Caroya.

La noticia del hallazgo fue confirmada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien utilizó sus redes sociales para informar el resultado positivo de la búsqueda.

“Encontramos a Luciana sana y salva”, expresó el funcionario en su cuenta oficial de X, llevando tranquilidad a la familia y a la comunidad que seguía con atención el caso.

Quinteros también agradeció el trabajo coordinado de las distintas fuerzas y organismos que participaron del operativo. “Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC, a nuestra Policía de Córdoba, al Ministerio Público Fiscal de Córdoba y a toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María”, señaló.

Por el momento, la Fiscalía de Jesús María tiene previsto brindar más detalles sobre la investigación y las circunstancias en las que fue localizada la adolescente. El caso había generado una fuerte repercusión en Córdoba y en todo el país debido a la activación de la Alerta Sofía y a la magnitud del operativo desplegado para encontrarla.