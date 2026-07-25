    • 25 de julio de 2026 - 13:44

    El borrador secreto: revelan los detalles y posibles fechas de la visita del papa León XIV a la Argentina

    Una gira por Sudamérica que incluirá al país, conocé el detalle del borrador secreto sobre la visita del papa León XIV.

    &nbsp;El plan contempla que el Pontífice permanezca en el país durante tres noches. Su agenda incluiría al menos seis eventos masivos o institucionales distribuidos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires&nbsp;

     El plan contempla que el Pontífice permanezca en el país durante tres noches. Su agenda incluiría al menos seis eventos masivos o institucionales distribuidos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las expectativas crecen a pasos agigantados y el Vaticano ya pule los detalles de la que será la primera visita oficial del papa León XIV a la Argentina. De acuerdo con los borradores que maneja la Santa Sede y los preparativos logísticos avanzados en territorio nacional, el Sumo Pontífice pisaría suelo argentino en el tramo final de una gira regional que también abarcará a Uruguay y Perú.

    Leé además

    Kelci Rose Bowers, la novia inglesa del defensor Marcos Senesi, se encargó de mostrar a través de sus redes sociales el costoso y personalizado obsequio que Lionel Messi

    El exclusivo regalo de Lionel Messi a los jugadores de la Selección que reveló la novia de Marcos Senesi

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei junto a gobernadores. 

    Bonos en el exterior: otras provincias se suman a San Juan y salen a los mercados internacionales por dólares

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El borrador preliminar indica que el anuncio oficial por parte de la Santa Sede se concretará de manera inminente, marcando el pulso de una agenda internacional muy esperada por el arco político y la feligresía local.

    Fechas estimadas y el encuentro con Javier Milei

    Según trascendió de fuentes vaticanas, el cronograma tentativo de la gira contempla los siguientes hitos:

    Llegada al país: El Papa arribaría al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre en horas de la tarde, procedente de Uruguay —donde cumplirá una breve escala de un día y medio—.

    Visita a la Casa Rosada: La primera actividad oficial en suelo argentino se desarrollaría el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 8:30, momento en el cual León XIV ingresará a la Casa de Gobierno para mantener un encuentro formal con el presidente Javier Milei.

    Estadía y eventos: El plan contempla que el Pontífice permanezca en el país durante tres noches. Su agenda incluiría al menos seis eventos masivos o institucionales distribuidos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires —con una más que probable misa en la Basílica de Luján—, además de una escala en la provincia de Córdoba.

    Operativo logístico y avanzada del Vaticano

    La cuenta regresiva se sustenta en los movimientos concretos de las últimas semanas. Una misión oficial del Vaticano —encabezada por estrechos colaboradores de la Santa Sede— recorrió los escenarios propuestos por la Iglesia local para evaluar cuestiones de seguridad, protocolo y logística. Todos los puntos sugeridos habrían recibido el visto bueno de Roma.

    En paralelo, representantes del Gobierno nacional y de la diplomacia argentina mantienen contactos estrechos para terminar de coordinar los pormenores de un operativo histórico que pondrá al país en el centro de la escena internacional antes de que el Sumo Pontífice continúe su viaje rumbo a tierras peruanas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Marina Magalí, una reconocida actriz que marcó una época dorada en la pantalla grande argentina.

    Murió Marina Magalí, la recordada actriz de "Nazareno Cruz y el lobo"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La propia dirigente se encargó de compartir la secuencia a través de sus plataformas digitales.

    "Cirujeando en la Recoleta": Elisa Carrió rescató macetas de un volquete y lo presumió en las redes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los médicos que realizaron la transfusión. 

    Garrahan: realizaron por primera vez una transfusión de sangre dentro del útero a un bebé con anemia severa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    mendoza activara un operativo para rescatar los 1.500 camiones varados por la nieve en el paso cristo redentor

    Mendoza activará un operativo para rescatar los 1.500 camiones varados por la nieve en el Paso Cristo Redentor

    Por Redacción Diario de Cuyo