El borrador secreto: revelan los detalles y posibles fechas de la visita del papa León XIV a la Argentina

Las expectativas crecen a pasos agigantados y el Vaticano ya pule los detalles de la que será la primera visita oficial del papa León XIV a la Argentina. De acuerdo con los borradores que maneja la Santa Sede y los preparativos logísticos avanzados en territorio nacional, el Sumo Pontífice pisaría suelo argentino en el tramo final de una gira regional que también abarcará a Uruguay y Perú.

Bonos en el exterior: otras provincias se suman a San Juan y salen a los mercados internacionales por dólares

El exclusivo regalo de Lionel Messi a los jugadores de la Selección que reveló la novia de Marcos Senesi

El borrador preliminar indica que el anuncio oficial por parte de la Santa Sede se concretará de manera inminente, marcando el pulso de una agenda internacional muy esperada por el arco político y la feligresía local.

Llegada al país: El Papa arribaría al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre en horas de la tarde, procedente de Uruguay —donde cumplirá una breve escala de un día y medio—.

Visita a la Casa Rosada: La primera actividad oficial en suelo argentino se desarrollaría el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 8:30, momento en el cual León XIV ingresará a la Casa de Gobierno para mantener un encuentro formal con el presidente Javier Milei.

Estadía y eventos: El plan contempla que el Pontífice permanezca en el país durante tres noches. Su agenda incluiría al menos seis eventos masivos o institucionales distribuidos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires —con una más que probable misa en la Basílica de Luján—, además de una escala en la provincia de Córdoba.

Operativo logístico y avanzada del Vaticano

La cuenta regresiva se sustenta en los movimientos concretos de las últimas semanas. Una misión oficial del Vaticano —encabezada por estrechos colaboradores de la Santa Sede— recorrió los escenarios propuestos por la Iglesia local para evaluar cuestiones de seguridad, protocolo y logística. Todos los puntos sugeridos habrían recibido el visto bueno de Roma.

En paralelo, representantes del Gobierno nacional y de la diplomacia argentina mantienen contactos estrechos para terminar de coordinar los pormenores de un operativo histórico que pondrá al país en el centro de la escena internacional antes de que el Sumo Pontífice continúe su viaje rumbo a tierras peruanas.