"Cirujeando en la Recoleta": Elisa Carrió rescató macetas de un volquete y lo presumió en las redes

La referente política sorprendió a sus seguidores al compartir un divertido momento en un exclusivo barrio porteño. La publicación no tardó en volverse viral.

La propia dirigente se encargó de compartir la secuencia a través de sus plataformas digitales.

En medio de la agenda política y su habitual actividad pública, Elisa “Lilita” Carrió protagonizó un descontracturado momento que rápidamente captó la atención de los usuarios en las redes sociales. Lejos de los actos protocolares, la fundadora de la Coalición Cívica fue protagonista de una particular escena en plena vía pública de la Ciudad de Buenos Aires.

La propia dirigente se encargó de compartir la secuencia a través de sus plataformas digitales, donde reveló con humor que estuvo “cirujeando” por las calles del barrio de Recoleta. Lejos de ocultarlo, mostró con orgullo el curioso hallazgo que logró rescatar.

El tesoro del volquete De acuerdo con lo que mostró en su cuenta oficial, Carrió se topó con un volquete de obra mientras caminaba por la zona y decidió inspeccionarlo. El resultado superó sus expectativas: logró rescatar varias macetas que se encontraban descartadas entre los escombros y los residuos de construcción.

Con una sonrisa y fiel a su estilo frontal y distendido, la exdiputada presumió el rescate de los recipientes, demostrando que tiene buen ojo para dar una segunda oportunidad a objetos que otros desechan.