    • 25 de julio de 2026 - 12:10

    Bonos en el exterior: otras provincias se suman a San Juan y salen a los mercados internacionales por dólares

    Con San Juan a la cabeza de la estrategia financiera junto a un grupo de distritos, la emisión de deuda externa se consolida como una de las principales herramientas de los gobernadores para fondear obra pública y aliviar las cuentas

    Javier Milei junto a gobernadores.&nbsp;

    Javier Milei junto a gobernadores. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Si bien representan una cuarta parte, el número de provincias que asoman en los mercados internacionales gana terreno y cada vez son más las que se acoplan a la emisión de deuda.

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    La última en llegar fue Neuquén, la provincia que conduce Rolando Figueroa. Con el atractivo de Vaca Muerta como fuerte principal, colocó US$ 500 millones.

    El mapa del financiamiento subnacional se mueve con fuerza y otras provincias se suman a los pasos dados por San Juan en los mercados internacionales. La decisión de salir a buscar dólares fuera del país se consolida como una de las principales tendencias económicas, permitiendo a los distritos refinanciar compromisos, fondear obras de infraestructura a gran escala y aprovechar un escenario de renovada confianza inversora.

    Mientras la administración sanjuanina pisa firme para posicionarse en el plano financiero global, el apetito de los inversores extranjeros por los títulos argentinos impulsó una verdadera ola federal de emisiones.

    El mapa nacional: seis provincias ya emitieron deuda

    El regreso de las provincias a plazas como Wall Street muestra números concretos y una dinámica que no para de crecer. De acuerdo con los registros recientes del sector financiero, ya son seis las provincias que lograron emitir deuda en el exterior en los últimos meses, consolidando un caudal importante de ingresos de divisas.

    Los distritos pioneros: Jurisdicciones con perfiles fiscales sólidos y cuentas ordenadas —como Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut— ya concretaron con éxito sus colocaciones de bonos en moneda extranjera.

    El caso de Vaca Muerta: Provincias con un fuerte motor energético, como Neuquén, también volvieron a pisar los mercados globales para captar fondos destinados a potenciar su infraestructura productiva.

    Nuevas jurisdicciones en marcha: A este bloque se le suma San Juan y otras administraciones provinciales que evalúan los últimos detalles técnicos para salir a colocar sus propios títulos en el corto plazo, buscando aprovechar las ventanas de oportunidad que ofrecen las tasas competitivas.

    Un alivio clave para las reservas del Banco Central

    La llegada masiva de dólares financieros producto de estas colocaciones subnacionales —sumadas a la incursión de corporaciones del sector energético y financiero— representa un oxígeno fundamental para la economía nacional.

    Para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta tendencia actúa como una fuente constante de acumulación de reservas internacionales, respaldando la estabilidad cambiaria mientras el grueso de los analistas económicos sigue de cerca la evolución de la plaza financiera.

    Gira internacional y la estrategia de los gobernadores

    Para concretar las operaciones y despertar el interés de los grandes fondos de inversión, las comitivas provinciales preparan agendas técnicas que incluyen escalas en los principales centros financieros mundiales, como Londres y Nueva York.

    Durante estas presentaciones, los equipos económicos exponen la solidez de sus cuentas fiscales, la baja del riesgo país y los proyectos estratégicos de desarrollo local. Con esta jugada, San Juan y el resto de las provincias demuestran que el crédito internacional vuelve a ser un pilar clave para el crecimiento de las economías regionales.

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