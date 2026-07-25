Cómo trasladar mascotas en auto de forma segura: qué exige la Ley de Tránsito en San Juan

Viajar con perros o gatos en el auto es una práctica muy habitual, pero hacerlo sin las medidas de seguridad adecuadas puede derivar en multas severas y, lo más importante, poner en riesgo la vida de los ocupantes y del propio animal. Ante esto, el Gobierno de San Juan —a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte— recordó los puntos clave que exige la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 para el traslado seguro de mascotas.

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La normativa no solo busca proteger la integridad física de los animales de compañía, sino también evitar distracciones al volante que puedan ocasionar accidentes de tránsito en las rutas sanjuaninas.

Nunca sueltos en el habitáculo: El artículo 48 de la ley prohíbe llevar elementos o animales sueltos que interfieran con la conducción o reduzcan el campo visual del conductor.

Prohibido en el asiento delantero: Bajo ninguna circunstancia la mascota debe viajar en el regazo del conductor ni en los asientos delanteros. El conductor debe mantener absoluta libertad de movimientos y atención en el camino.

Nada de cajas de camionetas descubiertas: La legislación prohíbe que sobresalgan elementos de la estructura del vehículo. Por lo tanto, está prohibido llevar animales en la parte exterior o en cajas de camionetas sin la protección, cerramiento y sujeción reglamentaria.

¿Cuáles son los métodos de sujeción permitidos?

Para circular cumpliendo con las normativas viales y garantizar el bienestar de la mascota, existen dos métodos principales recomendados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV):

Arnés de seguridad con adaptador: Es una cinta especial que se engancha al cinturón de seguridad del auto y se abrocha únicamente al arnés del animal (nunca al collar común), evitando lesiones cervicales graves en caso de una frenada brusca.

Canil o transportín: Es la opción más recomendada para gatos y perros de razas pequeñas. El sitio más seguro para ubicarlo es en el piso del asiento trasero, trabado detrás de los asientos delanteros para impedir que se desplace ante cualquier impacto.

Cumplir con estas medidas no solo evita sanciones económicas por parte de las autoridades de tránsito, sino que asegura un viaje calmo, preventivo y seguro para toda la familia.