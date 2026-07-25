Talento sanjuanino: un estudiante de la Facultad de Exactas de la UNSJ fue seleccionado para trabajar en Alemania

Lautaro Rodríguez Marcón, alumno de la Licenciatura en Sistemas de Información, participará del programa internacional Work & Travel.

Un estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) fue seleccionado para formar parte del programa Work & Travel Alemania, una iniciativa gestionada a través de la agencia WATAR que permite a universitarios argentinos realizar experiencias laborales y de intercambio cultural en el exterior durante el receso académico.

Se trata de Lautaro Rodríguez Marcón, quien cursa la Licenciatura en Sistemas de Información en la casa de altos estudios sanjuanina. Su perfil combina la formación académica con una sólida trayectoria en el sector tecnológico: desde hace más de tres años se desempeña como desarrollador full stack en una empresa del rubro y, además, es cofundador de un estudio enfocado en el desarrollo de sistemas y soluciones digitales.

Un proceso riguroso y una oportunidad de vinculación internacional El acceso al programa requirió cumplir con una exigente selección que constó de entrevistas formales, postulación, contratación laboral y la posterior tramitación del permiso de trabajo alemán, el cual incluye cobertura médica integral durante toda la estadía.

Tras concretar su selección, el estudiante destacó la importancia de abrir nuevos caminos institucionales:

“Me entusiasma que esta experiencia pueda servir como puntapié para que la Facultad explore otros vínculos formales con universidades e instituciones alemanas. Creo que hay mucho potencial para generar puentes entre San Juan y Alemania”.