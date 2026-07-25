    • 25 de julio de 2026 - 12:29

    San Juan presentó en La Rural la XXXVIII edición del Concurso Nacional de Cata de Vinos

    La edición 2026 del certamen se presentó bajo el concepto “Donde los valles se encuentran”, en alusión a las cinco regiones vitivinícolas que se destacan en el país:

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan es un concurso organizado entre el Gobierno de San Juan, el Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan. Además, cuenta con el apoyo de la Cámara de Vitivinicultura y la Cámara de Bodegueros de la provincia. La XXXVIII edición se presentó en la tarde del viernes 24 de julio, con un importante marco de asistentes que estuvieron presentes en el predio de La Rural.

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    Lo que hace único al Concurso es la exigencia y rigurosidad de su proceso de evaluación: cada vino es sometido a una cata a ciegas por un jurado compuesto por enólogos, sommeliers y expertos de renombre —muchos de ellos, además, hacedores de los vinos que evalúan—, bajo estándares fijados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y con un sistema de puntuación digital que garantiza transparencia y precisión en cada resultado.

    Al respecto, el ministro Fernández expresó que “es la cata de vinos que, de manera ininterrumpida, lleva más tiempo realizándose en nuestro país”. En ese sentido, señaló que “el vino es historia, es cultura, tradición y experiencia”. Además, transmitió a los presentes el saludo del gobernador Marcelo Orrego y el deseo de que todos los asistentes puedan visitar la provincia de San Juan.

    La edición 2026 del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan se presentó bajo el concepto “Donde los valles se encuentran”, en alusión a las cinco regiones vitivinícolas que se destacan en el país: Norte (Valles Calchaquíes), Litoral (Entre Ríos), Atlántico (Buenos Aires), Patagonia y Cuyo.

    Durante el encuentro se presentaron los detalles de esta nueva edición y se formalizó la apertura de inscripciones para bodegas y enólogos de todo el país. Las Bases y Condiciones y el formulario de inscripción de muestras se encuentran disponibles en www.consejodeenologos.wordpress.com. Pueden participar todas las bodegas inscriptas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y también elaboradores de Vinos de Autor.

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