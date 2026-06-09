    • 9 de junio de 2026 - 13:11

    Causa Cuadernos: Fariña dijo que Lázaro Báez era un "depositario de confianza" de Néstor Kirchner

    Así lo expresó en su declaración ante el TOF N°7, en Comodoro Py.

    Leonardo Fariña en Comodoro Py en el marco de la Causa Cuadernos.

    Leonardo Fariña en Comodoro Py en el marco de la Causa Cuadernos.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    Leonardo Fariña afirmó que el empresario Lázaro Báez era un "depositario de confianza" del ex presidente Néstor Kirchner, según lo expresó en su declaración ante el TOF N°7, en el marco de la Causa Cuadernos.

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    También habló de cartelización de la obra pública: "La Cámara Argentina de la Construcción aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién quién ganaba una obra y quién no; quién tenía la próxima y quién no; y quién entraba y quién no. Lázaro, por ejemplo, era un marginado de eso".

    Además, sostuvo que Austral Construcciones, de Báez, tenía "celeridad en el cobro de certificados". "Ellos cobraban muy rápido en relación a los tiempos normales del Estado", dijo.

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