    • 9 de junio de 2026 - 20:20

    Se conoció un video de Claudio Barrelier y la dueña del Ford Ka luego de haber descartado los restos de Agostina

    En el video se puede ver al principal acusado del femicidio de la adolescente de 14 años y a Soledad Andreani, la última detenida en la causa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el avance de la investigación por el caso de Agostina Vega, se conoció un video donde se ve a Claudio Barrelier, el principal acusado del femicidio de la adolescente, y a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka y la última detenida en la causa.

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    En las imágenes, se puede ver cómo él saca una frazada del vehículo y la sacude, mientras ella habla por teléfono. Según informó El Doce, la grabación es del lunes 25 de mayo, poco antes de las 13, en el barrio Yofre de la ciudad de Córdoba.

    Este material será clave para que los investigadores reconstruyan lo sucedido y el rol que tuvo cada uno de los implicados. Según el expediente, se cree que Barrelier usó el Ford Ka negro para trasladar y descartar el cuerpo de Agostina entre las 10 y las 12 de ese mismo día.

    El clip muestra una secuencia en donde se puede ver el auto estacionado frente a un negocio. En los segundos siguientes se observa cómo ambos bajan del auto y comienzan a mantener un diálogo.

    Luego, Barrelier abre el baúl del Ford Ka y saca lo que parece ser una frazada que estaba en el interior. Mientras tanto, se ve cómo Andreani habla con alguien por teléfono.

    Segundos más tarde, ambos comienzan a guardar en el vehículo distintas compras que habían realizado.

    El video de Barrelier y Andreani

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    Este lunes, Soledad Andreani fue detenida acusada de “encubrimiento agravado” en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega.

    La abogada de la mujer, Marina Romano, habló con la prensa luego de que se llevara a cabo la medida. “Tomé contacto con mi clienta y está en un estado de shock”, manifestó.

    Según el testimonio de la letrada, la dueña del Ford Ka habló luego de que la detuvieran: “Dije la verdad y terminé presa”.

    Ante ello, la representante de Andreani pidió algunas medidas de resguardo “para garantizar su seguridad física dado el hecho de conmoción pública que se le atribuye”.

    “Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”, dijo y explicó: “Ella fue citada siempre como testigo, incluso recibió mensajes de WhatsApp para aclarar situaciones, algo que considero irregular”.

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