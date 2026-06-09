Calingasta: dos hombres pagarán $70.000 cada uno por romper el baño de la Municipalidad

Los individuos quedaron ligados a una investigación por daño. Cuando terminen de pagar el dinero, serán sobreseídos.

Dos hombres, Andrés Recabarren y Cristhian Emmanuel Recabarren Marambio, quedaron imputados en un legajo por daño en perjuicio de la Municipalidad de Calingasta, todo por destruir un baño, según informaron fuentes judiciales. Este martes ofrecieron pagar 70 mil pesos cada uno para zafar del proceso judicial.

Reparación integral El caso lo llevó la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica, pero finalmente en esta audiencia estuvo el fiscal Adrián Riveros, que llegó a un acuerdo de reparación integral con los imputados. La misma se llevó en Tribunales, siendo presidida por el juez Juan Gabriel Meglioli.

Al ser del departamento precordillerano, los imputados se conectaron vía Zoom a la audiencia. Junto a su defensa, encarada por el abogado Iván Román, ofrecieron pagar 70 mil pesos cada uno en dos cuotas. Fiscalía aceptó los términos y el acuerdo fue homologado por el juez.

Tras pagar los montos, cada uno podrá solicitar el sobreseimiento ante el juez.