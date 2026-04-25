    • 25 de abril de 2026 - 10:00

    Cayó un presunto líder de red de narcomenudeo en un operativo antidroga en Rivadavia

    El narcotráfico en Rivadavia sufrió un golpe tras un allanamiento en el barrio Aramburu: detuvieron a un sospechoso y secuestraron droga.

    Detuvieron a un presunto líder de narcotráfico en Rivadavia tras un operativo de la Policía Federal.

    Detuvieron a un presunto líder de narcotráfico en Rivadavia tras un operativo de la Policía Federal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    El narcotráfico en Rivadavia quedó nuevamente bajo la lupa tras un operativo de la Policía Federal Argentina en el barrio Aramburu. Un hombre fue detenido señalado como presunto cabecilla de una red de narcomenudeo, tras ser sorprendido en plena actividad ilícita.

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    Allanamiento y detención en el barrio Aramburu

    El procedimiento se realizó en la tarde del miércoles 22 de abril de 2026. Efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan allanaron una vivienda, donde encontraron al sospechoso en plena comercialización de estupefacientes.

    Según fuentes del caso, el individuo intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue rápidamente reducido por los agentes, que ya contaban con información previa sobre sus movimientos.

    Secuestro de droga y pruebas clave

    Durante la requisa, los uniformados secuestraron cocaína, marihuana, balanzas de precisión y dinero en efectivo, elementos considerados fundamentales para la investigación. Todo apunta a que el detenido cumplía un rol central en la distribución de sustancias.

    La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, en una causa impulsada por la fiscal Carolina Menéndez, bajo la órbita de la Fiscalía Federal encabezada por Francisco Maldonado.

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