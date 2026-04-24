    • 24 de abril de 2026 - 20:26

    Lo denunciaron por abuso sexual contra su hija adolescente y la madre lo justificó: "Él paga la comida"

    El abuso sexual se repitió a lo largo de cuatro años. La hermanastra de la víctima fue la denunciante.

    El sujeto acusado de abuso sexual contra su hija.

    El sujeto acusado de abuso sexual contra su hija.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, detuvieron a un hombre de 58 años, identificado como R.A.M., por abuso sexual contra su hija de 16 años. Luego, también aprehendieron a la madre, identificada como R.L. (47), por ocultar los hechos que ocurrieron durante cuatro años: los justificó porque el padre era quien las mantenía económicamente.

    Leé además

    La denuncia por abuso sexual en una categoría de Rosario Central obligó a la intervención inmediata del club y de la Justicia. 

    Grave denuncia en Rosario Central: suspendieron las actividades de Inferiores por un caso de abuso sexual
    Dos de los cinco detenidos.

    Operativo en Catamarca: detienen a cinco hombres por abuso sexual, entre ellos sanjuaninos

    La denuncia formal se radicó en la Comisaría de la Mujer y fue impulsada por la hermanastra de la víctima, una mujer de 30 años, quien decidió intervenir cuando la adolescente relató los hechos ocurridos desde que tenía apenas 12.

    Abuso sexual de larga data

    De acuerdo con el expediente, los primeros episodios consistieron en manoseos e insinuaciones. La joven comunicó en ese momento la situación a su madre, lo que derivó en una primera salida del hogar por un plazo de dos meses. Sin embargo, ambas regresaron a la vivienda, según la víctima, esto marcó el comienzo de una etapa aún más grave.

    El primer abuso sexual con acceso carnal habría ocurrido en una ocasión en que la madre se ausentó del domicilio y la adolescente quedó a solas con su padre. Cuando la menor de edad le refirió lo sucedido, la respuesta materna, de acuerdo con la denuncia, fue elocuente: “¿Acaso no te dio plata para la comida?”. Esto se consideró como conocimiento y justificación económica frente a los hechos.

    La madre de la menor justificó al detenido

    La investigación suma como prueba una grabación realizada por la denunciante hace diez días, donde se escucharía a la madre admitir: “Él paga la comida. Yo no tengo plata ni otro lugar donde vivir”.

    image

    El calvario de la joven persistió hasta el presente. De acuerdo con la información de Misiones Online, el último domingo, mientras la menor se encontraba en la casa de su hermanastra, recibió una llamada amenazante de su padre, quien la obligó a regresar. Temiendo por su integridad, la víctima decidió permanecer con su familiar y allí se radicó la denuncia formal que precipitó la intervención policial.

    Esa misma mañana, R. A. M. fue detenido por agentes del Comando Centro, y poco después, la madre de la menor fue aprehendida bajo sospecha de haber encubierto los delitos.

    El expediente judicial avanza con ambos detenidos a disposición del magistrado, quien evalúa la responsabilidad penal de la madre en función de las grabaciones y testimonios que la sindican como presunta facilitadora y encubridora de los abusos

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El joven sanjuanino Alejandro Nahuel Pérez Molina está detenido desde que se originó la investigación en su contra, desde el 11 de octubre de 2024. 

    Siete años de prisión para un sanjuanino por almacenar y distribuir más de 1.500 archivos de abuso infantil

    Anna Kepner fue encontrada muerta en un crucero. (Foto: Instagram/@anna.kepner16).

    Acusan a un adolescente de haber abusado y asesinado a su hermanastra en un crucero

    Luciana Salazar se abrió en una entrevista con Angel de Brito. 

    Luciana Salazar denunció públicamente que sufrió abuso sexual y recordó el episodio que vivió

    persecucion en la costanera termino con un detenido acusado de disparar contra una pareja: tenia marihuana y cocaina

    Persecución en la Costanera terminó con un detenido acusado de disparar contra una pareja: tenía marihuana y cocaína

    Por Redacción Diario de Cuyo