Lo denunciaron por abuso sexual contra su hija adolescente y la madre lo justificó: "Él paga la comida"

El abuso sexual se repitió a lo largo de cuatro años. La hermanastra de la víctima fue la denunciante.

En la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, detuvieron a un hombre de 58 años, identificado como R.A.M., por abuso sexual contra su hija de 16 años. Luego, también aprehendieron a la madre, identificada como R.L. (47), por ocultar los hechos que ocurrieron durante cuatro años: los justificó porque el padre era quien las mantenía económicamente.

La denuncia formal se radicó en la Comisaría de la Mujer y fue impulsada por la hermanastra de la víctima, una mujer de 30 años, quien decidió intervenir cuando la adolescente relató los hechos ocurridos desde que tenía apenas 12.

Abuso sexual de larga data De acuerdo con el expediente, los primeros episodios consistieron en manoseos e insinuaciones. La joven comunicó en ese momento la situación a su madre, lo que derivó en una primera salida del hogar por un plazo de dos meses. Sin embargo, ambas regresaron a la vivienda, según la víctima, esto marcó el comienzo de una etapa aún más grave.

El primer abuso sexual con acceso carnal habría ocurrido en una ocasión en que la madre se ausentó del domicilio y la adolescente quedó a solas con su padre. Cuando la menor de edad le refirió lo sucedido, la respuesta materna, de acuerdo con la denuncia, fue elocuente: “¿Acaso no te dio plata para la comida?”. Esto se consideró como conocimiento y justificación económica frente a los hechos.

La madre de la menor justificó al detenido La investigación suma como prueba una grabación realizada por la denunciante hace diez días, donde se escucharía a la madre admitir: “Él paga la comida. Yo no tengo plata ni otro lugar donde vivir”.