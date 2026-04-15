Acusan a un adolescente de haber abusado y asesinado a su hermanastra en un crucero

Un adolescente de 16 años , identificado como Timothy Hudson , fue oficialmente acusado de abusar sexualmente y asesinar a su hermanastra, Anna Kepner, de 18 años , durante un viaje familiar a bordo del crucero Carnival Horizon.

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El hecho ocurrió en noviembre, poco antes de que el barco regresara a puerto. El cuerpo de Anna Kepner fue hallado oculto bajo una cama en el camarote que compartía con dos de sus hermanastros, entre ellos el propio Hudson.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica , es decir, la joven murió porque una fuerza física le impidió respirar.

El crimen se produjo el 6 de noviembre , pero recién ahora se conocieron los detalles, luego de que se levantara el secreto judicial.

El joven de 16 años fue acusado por un gran jurado federal de asesinato y abuso sexual agravado el lunes 13 de abril, y ahora será juzgado como adulto .

image Anna Kepner fue encontrada muerta debajo de una cama y por el crimen acusaron a su hermanastro. (Foto: Instagram/anna.kepner16).

Como resultado, se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable de cualquiera de los cargos, en lugar de ser puesto en libertad a los 21 años, lo que habría ocurrido si hubiera sido juzgado como menor de edad y declarado culpable de esos mismos cargos.

El adolescente fue acusado de “homicidio intencional, deliberado, malicioso y premeditado de Kepner”.

Además, el gran jurado afirma que esto ocurrió durante la “perpetración” de un “abuso sexual agravado”.

image Anna Kepner fue encontrada muerta en un crucero. (Foto: Instagram/@anna.kepner16).

La acusación formal establece que tanto el asesinato como el abuso sexual ocurrieron “alrededor del 6 de noviembre de 2025”, entre las 19:30 y las 9:30 de la mañana siguiente.

La reacción de la familia y la situación judicial del acusado

El padre de la víctima, Christopher Kepner, difundió un comunicado en el que aseguró que la familia deposita su “confianza en el sistema judicial para que busque la verdad con cuidado e integridad”.

Sin embargo, también expresó su preocupación porque, a pesar de la gravedad de los cargos, Timothy Hudson no fue enviado a prisión preventiva.

“La situación es profundamente dolorosa y compleja para toda la familia”, señaló Kepner. “Es devastador saber que, mientras vivimos cada día con la pérdida de nuestro hijo, el responsable aún no ha rendido cuentas por completo”, agregó.

Desde su detención en febrero, el adolescente permanece en libertad bajo la custodia de un tío.

Tras una audiencia celebrada el 6 de febrero, un juez ordenó que el joven lleve una pulsera electrónica mientras reside con ese familiar. Más tarde, la Justicia le permitió trabajar algunos días junto a su padre en una empresa de jardinería.

image Anna Kepner fue encontrada muerta en un crucero. (Foto: Instagram/@anna.kepner16).

El pedido de la Fiscalía y el avance de la causa

La Fiscalía federal se opuso a la liberación del acusado y solicitó este lunes que se revise nuevamente la decisión, ahora que será procesado como adulto. La defensa tiene una semana para responder.

En un escrito judicial, la fiscal auxiliar Alejandra López sostuvo que el menor cometió estos delitos contra una víctima con la que “no existía conflicto aparente”.

Por su parte, el fiscal federal Jason Reding Quiñones trasladó sus condolencias a la familia de la víctima y recordó que los hechos habrían ocurrido “a bordo de una embarcación en aguas internacionales”.

La investigación sigue su curso y la familia espera respuestas en medio del dolor y la conmoción por el crimen que ocurrió en pleno viaje familiar.