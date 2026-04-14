    • 14 de abril de 2026 - 19:07

    Israel y Líbano negocian en Washington una posible tregua en plena escalada con Hezbollah

    Con mediación de Estados Unidos, delegaciones de Israel y Líbano se reúnen en Washington para intentar encaminar una tregua en medio del conflicto con Hezbollah.

    Israel y Líbano se reúnen en Washington en medio del conflicto con Hezbollah para explorar una posible tregua. &nbsp;

    Israel y Líbano se reúnen en Washington en medio del conflicto con Hezbollah para explorar una posible tregua.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un contexto de máxima tensión regional, delegaciones de Israel y Líbano se reúnen en Washington, Estados Unidos, para iniciar conversaciones orientadas a una posible tregua en el conflicto con Hezbollah. El encuentro es impulsado por la administración estadounidense y coordinado por el secretario de Estado Marco Rubio, en un intento por frenar la escalada bélica.

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    Israel y Líbano en una mesa de diálogo clave

    Las delegaciones de Israel y Líbano comenzaron este martes una instancia de diálogo en Washington con el objetivo de avanzar hacia un alto el fuego. La mediación de Estados Unidos busca encauzar una negociación en un escenario marcado por ataques cruzados y una fuerte inestabilidad en la región.

    El encuentro cuenta con la participación de embajadores de ambos países y representantes diplomáticos estadounidenses, en una mesa coordinada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien lidera el proceso de mediación.

    Estados Unidos busca frenar la escalada del conflicto

    El principal objetivo de la administración estadounidense es garantizar la seguridad fronteriza de Israel y, al mismo tiempo, fortalecer la autoridad del Estado libanés para recuperar el control territorial. En ese marco, la presencia de la milicia Hezbollah, con influencia iraní, es uno de los puntos más sensibles de la negociación.

    Desde Washington intentan equilibrar posiciones en un conflicto complejo, donde las demandas de desarme del grupo armado chocan con la situación militar activa en el terreno.

    Posiciones enfrentadas y un escenario incierto

    El proceso diplomático se desarrolla en medio del rechazo del líder de Hezbollah, Naim Qassem, quien desestimó las conversaciones y pidió su suspensión inmediata. Esta postura refuerza la continuidad de la tensión en el terreno, donde persisten bombardeos y enfrentamientos.

    Por su parte, el gobierno de Israel sostiene que el objetivo central es lograr el desarme total de Hezbollah y su retiro del territorio libanés, aunque aclara que no negociará mientras continúen los ataques.

    Una negociación en medio de la guerra

    La reunión en Washington aparece como uno de los intentos más relevantes de mediación internacional en el conflicto, con Estados Unidos buscando evitar una mayor escalada. Sin embargo, las posiciones enfrentadas y la persistencia de la violencia mantienen un escenario abierto e incierto en el corto plazo.

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