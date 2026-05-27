Israel asegura haber eliminado a Mohammed Odeh, el nuevo jefe del brazo armado de Hamas

Israel comunicó este miércoles que abatió en Gaza a Mohammed Odeh , el nuevo jefe del brazo armado del grupo terrorista Hamas. El funcionario fue blanco de un bombardeo a pesar del alto al fuego que se supone que está vigente desde octubre.

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“El comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamas en Gaza fue eliminado”, anunció el ministro de Defensa israelí, Israel Katz , en una publicación en la red social X.

Katz y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , habían informado el martes que el ejército llevó a cabo “un ataque en Gaza dirigido contra Mohamed Odeh”, el comandante de las Brigadas Ezedine al Qasam, la rama armada de Hamas. El grupo no ha hecho comentarios.

Según consignó el medio local The Times of Israel, Odeh fue asesinado junto con su esposa e hijos, de acuerdo a la información de medios de comunicación de Gaza. Asimismo, días atrás fue abatido su predecesor.

La muerte del funcionario ocurrió en el marco de un ataque a la Franja de Gaza, en el barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad, en el que murieron al menos tres personas y otras 20 resultaron heridas.

Tras el ataque, Katz aseguró que Odeh “fue enviado a reunirse con sus socios en las profundidades del infierno” y declaró: “Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos. Todos están condenados a muerte, en todas partes”.

También insistió en que Israel tiene como objetivo expulsar a Hamas del poder en Gaza y promover lo que describió como una “emigración voluntaria” del enclave, “en el momento adecuado y de la manera adecuada”.

En un comunicado anterior, Netanyahu y Katz afirmaron que Odeh era el jefe de la inteligencia de Hamas durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y que la semana pasada fue designado para suceder a Izz al-Din al-Haddad como jefe del ala militar del grupo terrorista en la Franja de Gaza.

Según el medio saudí A-Sharq Al-Awsat, Odeh era cercano a al-Haddad -que fue abatido en un ataque similar en la ciudad de Gaza el 15 de mayo- y trabajó con él para “renovar la estructura organizativa” de Hamas tras el asesinato de sus antiguos líderes Muhammad Deif y Muhammad Sinwar durante la guerra desencadenada por la invasión del sur de Israel el 7 de octubre.

El ataque se dio en el marco del alto al fuego que rige en la guerra en Medio Oriente, en medio de una alta expectativa por un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Tras el alto ‌el fuego de abril en el conflicto, que ya dura tres meses, ambas partes indicaron que habían avanzado en las conversaciones para ‌reabrir el estrecho, una vía clave para los flujos mundiales de petróleo y gas.

Sin embargo, el recrudecimiento de las hostilidades amenaza ahora esas negociaciones. Irán dijo el martes que Estados Unidos había violado el alto el fuego al atacar objetivos cerca del disputado estrecho de Ormuz, mientras que Washington afirmó que sus ataques eran de carácter defensivo.

A su vez, Israel intensificó los bombardeos sobre Líbano el martes, lo que complica aún más los esfuerzos de paz. No obstante, la noticia de que algunos buques ‌de GNL atravesaron el estrecho en los últimos días ha aumentado las expectativas de que la vía marítima pueda reabrirse pronto, lo que contribuiría al suministro mundial.