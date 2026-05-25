En medio de las negociaciones de paz, EE.UU. lanzó un ataque contra el sur de Irán

El objetivo de Estados Unidos fue destruir plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.

Esta noche se hicieron ataques contra objetivos militares en el sur de Irán en medio de las negociaciones de paz, según informó el Comando Central de Estados Unidos. De acuerdo a lo que trascendió, los ataques fueron contra objetivos como embarcaciones que intentaban colocar minas y plataformas de lanzamiento de misiles.

De acuerdo a declaraciones de un alto funcionario estadounidense citadas por Fox News, dos embarcaciones iraníes fueron detectadas mientras colocaban minas en el estrecho de Ormuz. Además, las fuerzas estadounidenses respondieron luego de que una base de misiles atacara a sus aviones de guerra.

En ese marco, el ejército estadounidense destruyó dos buques de la Guardia Revolucionaria y también atacó una base de misiles tierra-aire en Bandar Abbas, uno de los puntos estratégicos de la región.

“Se trataba de ataques defensivos”, aseguró el funcionario. En la misma línea, otras fuentes indicaron que estas acciones no implican el fin del alto el fuego con Irán.

En paralelo, el lunes se registraron explosiones en varias zonas ubicadas al otro lado del estrecho de Ormuz, incluidas las cercanías de Sirik y Jask, áreas clave por su ubicación sobre esta vía marítima estratégica.