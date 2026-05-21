Qué es el Programa de Exención de Visa de Estados Unidos al que ingresará Argentina

El sistema impulsado por las autoridades estadounidenses autoriza visitas de hasta 90 días para turismo o negocios, pero exige un permiso electrónico previo y establece restricciones.

El Gobierno nacional confirmó que Argentina avanza en las negociaciones para incorporarse al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, un mecanismo que habilita el ingreso al país norteamericano sin necesidad de realizar el trámite consular tradicional.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que la intención oficial es que el sistema pueda comenzar a funcionar durante los primeros meses de 2027, luego de completar los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por Washington.

El programa, conocido internacionalmente como Visa Waiver Program, permite que ciudadanos de determinados países viajen a Estados Unidos por turismo o negocios durante un período máximo de 90 días sin gestionar una visa convencional. Sin embargo, los pasajeros deben obtener previamente una autorización electrónica denominada ESTA, que se tramita de manera online antes del viaje.

Según explicaron las autoridades estadounidenses, el permiso electrónico funciona como un control previo de seguridad y elegibilidad. Aunque suele aprobarse rápidamente, recomiendan iniciar la gestión con al menos 72 horas de anticipación antes del embarque.

La eventual incorporación de Argentina al programa implicaría un cambio importante para miles de viajeros, ya que actualmente deben realizar entrevistas presenciales, presentar documentación y afrontar costos consulares para obtener una visa de ingreso.