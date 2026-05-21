El plan de ANSES para que mujeres de 50 años y hombres de 55 puedan jubilarse

La ANSES mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta destinada a personas que todavía no llegaron a la edad jubilatoria pero están a 10 años o menos de hacerlo.
ANSES | Jubilación: ¿Se puede acceder al beneficio con 50 años para mujeres y 55 para hombres? Te contamos los detalles del plan de pagos vigente.
La ANSES mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta destinada a personas que todavía no llegaron a la edad jubilatoria pero están a 10 años o menos de hacerlo.
Con este régimen, las mujeres de 50 a 59 años y los hombres de 55 a 64 pueden regularizar aportes faltantes para intentar llegar en mejores condiciones al momento de iniciar el trámite jubilatorio.
El plan fue creado por la Ley 27.705 y permite cancelar períodos de aportes faltantes hasta marzo de 2012 inclusive. Está pensado para quienes no reúnen los 30 años de aportes exigidos y todavía no cumplieron la edad para jubilarse.
Pueden adherirse:
Este plan de pagos está dirigido únicamente a quienes aún no alcanzaron la edad jubilatoria. Para quienes ya la cumplieron, la alternativa vigente es la moratoria de la Ley 24.476, que permite regularizar aportes hasta septiembre de 1993.
El primer paso es revisar los aportes registrados en la sección “Historial Laboral” dentro de Mi ANSES. Allí se puede consultar qué períodos figuran cargados y detectar si hay años trabajados que no aparecen en el sistema.
Para adherirse al plan, la persona interesada debe solicitar un turno en ANSES. En la oficina del organismo le informarán cuántos años de aportes le faltan y cuál es el monto de la deuda a regularizar.
En resumen, el trámite tiene estos pasos:
Si el titular encuentra períodos trabajados que no figuran registrados, puede iniciar un reconocimiento de servicios. Para eso deberá presentar la documentación que respalde esos años de actividad laboral.
El régimen funciona a través de la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales, conocida como UCAP. Su valor se actualiza según la base mínima imponible del régimen general.
Además del plan de pagos, ANSES sostiene el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, destinado a mujeres de 60 años o más que hayan tenido hijos.
Ese programa reconoce:
La medida permite que muchas mujeres puedan completar los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.