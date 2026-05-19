Prestación por Desempleo de ANSES: a cuánto ascenderá y cómo acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $363.000 como tope máximo , destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.

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Cuánto cobran en total en junio 2026 los jubilados de ANSES con aguinaldo, bono y aumento

El organismo previsional preparó el calendario de abril, que contempla un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.

El beneficio funciona como un ingreso temporal para personas desempleadas. El importe final cambia según los salarios previos y los aportes registrados de cada solicitante. Los valores no son iguales para todos los beneficiarios porque el cálculo depende de la situación laboral de cada trabajador.

La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:

Trabajadores permanentes : deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.

: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo. Trabajadores de la construcción : se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.

: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.

Cómo tramitar la prestación por desempleo

ANSES habilita distintos canales para realizar trámites y consultas vinculadas con prestaciones sociales. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acceder mediante la aplicación móvil. La plataforma digital permite consultar expedientes, revisar fechas de cobro y modificar medios de pago.

Pasos a seguir para poder realizar el trámite desde el sitio web del organismo: