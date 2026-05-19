    • 19 de mayo de 2026 - 09:16

    Prestación por Desempleo de ANSES: a cuánto ascenderá y cómo acceder

    ANSES brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $363.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.

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    El organismo previsional preparó el calendario de abril, que contempla un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.

    Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes acceden

    El beneficio funciona como un ingreso temporal para personas desempleadas. El importe final cambia según los salarios previos y los aportes registrados de cada solicitante. Los valores no son iguales para todos los beneficiarios porque el cálculo depende de la situación laboral de cada trabajador.

    Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES

    La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:

    • Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
    • Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
    • Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.

    Cómo tramitar la prestación por desempleo

    ANSES habilita distintos canales para realizar trámites y consultas vinculadas con prestaciones sociales. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acceder mediante la aplicación móvil. La plataforma digital permite consultar expedientes, revisar fechas de cobro y modificar medios de pago.

    Pasos a seguir para poder realizar el trámite desde el sitio web del organismo:

    • reunir documentación: preparar DNI y el telegrama de despido o documentación laboral
    • verificar datos en Mi ANSES: ingresar a anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados.
    • iniciar el trámite: a través de la plataforma Atención Virtual en la web de ANSES / presencial solicitando un turno previo para presentarse en una oficina de ANSES.
    • confirmación: la ANSES analizará la información para aprobar la prestación

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