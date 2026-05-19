    • 19 de mayo de 2026 - 09:49

    El Gobierno designó al nuevo Secretario de Culto y Civilización

    Se trata de Agustín Ezequiel Caulo, quien ocupaba el cargo de Subsecretario y se le asignó la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

    Agustín Ezequiel Caulo, nuevo funcionario.

    Agustín Ezequiel Caulo, nuevo funcionario.

    Foto:

    El Gobierno designó a Agustín Ezequiel Caulo en el cargo de Secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y le asignó la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

    Leé además

    rifo su auto para pagar la operacion de su hijo y el ganador tuvo un gesto conmovedor

    Rifó su auto para pagar la operación de su hijo y el ganador tuvo un gesto conmovedor

    Por Redacción Diario de Cuyo
    revuelo por la transmision de pornografia en una pantalla de una municipalidad: el video

    Revuelo por la transmisión de pornografía en una pantalla de una municipalidad: el video

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según el informe publicado este martes en el Boletín Oficial y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, previamente, se le aceptó a Caulo “la renuncia al cargo de Subsecretario de Culto de la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

    Posteriormente, se indicó: “Desígnase en el cargo de Secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Agustín Ezequiel Caulo”.

    En tanto, se añadió: “Asígnase la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al señor Agustín Ezequiel Caulo al solo efecto del rango protocolar, conforme lo establece el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, mientras dure el desempeño de sus funciones como Secretario de Culto y Civilización en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cuanto cobran en total en junio 2026 los jubilados de anses con aguinaldo, bono y aumento

    Cuánto cobran en total en junio 2026 los jubilados de ANSES con aguinaldo, bono y aumento

    Por Redacción Diario de Cuyo
    prestacion por desempleo de anses: a cuanto ascendera y como acceder

    Prestación por Desempleo de ANSES: a cuánto ascenderá y cómo acceder

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Hugo Sigman, en Comodoro Py.

    El empresario Hugo Sigman declara hoy en la causa por las vacunas contra el Covid-19

    juicio por la muerte de maradona: tras la descompensacion de gianinna, declararan jana, luque y diaz

    Juicio por la muerte de Maradona: tras la descompensación de Gianinna, declararán Jana, Luque y Díaz

    Por Redacción Diario de Cuyo