El empresario Hugo Sigman declara hoy en la causa por las vacunas contra el Covid-19

La citación fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli y alcanza también a Silvia Gold, Carla Vizzotti, Cecilia Nicolini.

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El empresario farmacéutico Hugo Sigman declarará este martes 19 de mayo a las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia.

La citación fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli y alcanza también a Silvia Gold, Carla Vizzotti, Cecilia Nicolini y otros exfuncionarios y empresarios vinculados al área sanitaria.

La fiscalía investiga una supuesta trama de tráfico de influencias y posibles beneficios direccionados hacia determinados laboratorios durante las negociaciones por las vacunas.

Sigman quedó en el centro del expediente por el rol que tuvo su laboratorio mAbxience en la producción del principio activo de la vacuna AstraZeneca para América Latina durante la pandemia.

La investigación judicial también pone bajo análisis el vínculo histórico entre el empresario y el fallecido exministro de Salud Ginés González García, además de la participación de exfuncionarios en decisiones vinculadas a contratos sanitarios y acuerdos con laboratorios.