Juicio por la muerte de Maradona: tras la descompensación de Gianinna, declararán Jana, Luque y Díaz

El neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz y Jana Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declararán este martes en la undécima audiencia del juicio por la muerte del célebre futbolista, tras la suspensión de la última jornada por el desmayo de Gianinna.

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Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el ex médico de cabecera de la víctima comparecerá a las 10, mientras que el especialista en el tratamiento de adicciones hará lo propio desde las 16.

La única testigo será Jana, cuya declaración resulta clave por su participación en la reunión de la Clínica Olivos, donde se decidió la internación domiciliaria del paciente en el country San Andrés del partido bonaerense de Tigre, al tiempo que firmó el contrato de alquiler.

En el primer proceso que se anuló por el documental de la ex jueza Julieta Makintach, la joven de 30 años ratificó que fue Luque quien sugirió el barrio cerrado como residencia provisoria de Maradona: "No tenía motivos para desconfiar de un médico a quien mi papá amaba".

Además, relató que solamente estuvo "dos veces" con su padre en ese lugar: "La primera vez, con Giannina, y estaba bien; la segunda, lo noté hinchado y de mal humor".

Luego confió que el psicólogo Carlos Díaz le pidió a ella y sus hermanas (Dalma y Giannina) que solamente fueran por pedido de su padre, pero al no tener novedades decidió trasladarse al country el 25 de noviembre de 2020.

Por su parte, el neurocirujano declarará una vez más para refutar los dichos del médico Mario Schiter y los peritos forenses que llevaron a cabo la autopsia.

El jueves 14, Luque se aprestaba para exponer ante los jueces cuando mostró un video de la necropsia y no se percató que Gianinna se encontraba en el recinto. La hermana menor de Dalma estalló en lágrimas, calificó al facultativo de "hijo de puta" en dos ocasiones, se retiró y sufrió una crisis de nervios, por lo que la audiencia se suspendió.

Díaz también tendrá la palabra para ofrecer un contexto sobre los audios exhibidos por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en la audiencia del 12 de mayo.

Se trata de conversaciones póstumas al deceso de Diego que el acusado mantuvo con la psiquiatra Agustina Cosachov.__IP__

El enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el clínico Pedro Di Spagna son los otros cuatro imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de 8 a 25 años de prisión.