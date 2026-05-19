Misterioso robo en Villa del Carril: sin ejercer violencia ni dejar rastros se llevaron unos 17 millones de pesos

Un llamativo robo es investigado por la Policía y la Justicia luego de que delincuentes ingresaran a un departamento del barrio Villa del Carril, en Capital, y se llevaran una suma millonaria sin ejercer violencia ni dejar rastros de ingreso forzado.

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El damnificado fue identificado como Jorge Mercado, de 63 años, quien denunció la desaparición de dinero en efectivo que guardaba dentro de una caja ubicada en el placard de su vivienda, situada en un consorcio de calle Agustín Gómez, entre Ameghino y la lateral de avenida Circunvalación.

De acuerdo con la denuncia, los ladrones se alzaron con 10.000 dólares estadounidenses, alrededor de 3 millones de pesos y una suma no precisada en euros. En total, el botín rondaría los 17 millones de pesos.

Lo que más llamó la atención de los investigadores es que el departamento no presentaba daños, cerraduras violentadas ni signos de haber sido forzado. Mercado advirtió el faltante el sábado pasado, cuando revisó nuevamente la caja donde conservaba el dinero.

Sin embargo, el hombre explicó que hacía aproximadamente un mes no controlaba la suma guardada, por lo que no pudo establecer con precisión cuándo ocurrió el robo. Además del efectivo, los autores también sustrajeron copias de llaves de un automóvil, un buzón y un candado.

Ante la ausencia de violencia y el aparente conocimiento del lugar, una de las principales hipótesis apunta a una persona con acceso o familiaridad con la vivienda.

“Todo indica que quien ingresó sabía dónde estaba guardado el dinero y cómo moverse dentro de la vivienda”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

Otro dato que complica el esclarecimiento del hecho es que el consorcio no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que los pesquisas no disponen de registros audiovisuales para reconstruir movimientos sospechosos.

La causa quedó en manos de la Comisaría 28ª y de la UFI Delitos contra la Propiedad, cuyos investigadores trabajan ahora en reconstruir el entorno cercano de la víctima y determinar quiénes pudieron haber tenido acceso al departamento durante las últimas semanas.

El caso es investigado como un robo sin efracción, una modalidad que suele reforzar las sospechas sobre personas con conocimiento previo del inmueble o de los movimientos de la víctima.