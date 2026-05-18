Misterio y sangre en un hotel alojamiento de Capital: un hombre terminó inconsciente y una mujer fue detenida

Una mañana marcada por el desconcierto y la tensión se vivió este lunes en un hotel alojamiento de Capital , donde un hombre de 40 años terminó internado e inconsciente , mientras que una mujer de 37 fue detenida en medio de una investigación cargada de interrogantes.

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El episodio ocurrió en el hotel Belgrano, ubicado sobre calle Maipú casi Salta, y comenzó a tomar fuerza cerca de las 9 de la mañana, cuando empleados del lugar alertaron a la Policía tras una situación sospechosa registrada en una de las habitaciones.

Según las primeras versiones policiales, el hombre había mantenido contacto con trabajadores del hotel y les entregó una importante suma de dinero junto con su teléfono celular. De acuerdo con el relato de las fuentes, les pidió que guardaran sus pertenencias porque temía que la mujer que lo acompañaba intentara quitárselas .

Mientras tanto, desde la habitación se escuchaban insistentes reclamos de la mujer exigiendo dinero. Los investigadores buscan determinar si se trató de una discusión vinculada a un pago acordado o de un intento de robo.

Con el correr de los minutos, la situación se volvió todavía más alarmante. El hombre comenzó a descompensarse en uno de los pasillos del hotel y, según la reconstrucción inicial, la mujer habría reaccionado de una manera tan extraña como peligrosa.

Las fuentes señalaron que la sospechosa le pidió que extendiera las manos y luego le habría realizado cortes con un cuchillo. La explicación que surgió en el lugar sorprendió incluso a los investigadores: la mujer creía que el sangrado podía ayudarlo a recuperarse.

Esa maniobra ahora forma parte central de la investigación, mientras la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió realmente dentro de la habitación.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internada bajo asistencia médica. Aunque en un momento recuperó parcialmente la conciencia, actualmente continúa inconsciente.

Sospechas por consumo de sustancias

Otra de las hipótesis que analiza la UFI Flagrancia apunta a un posible exceso en el consumo de sustancias. Durante las pericias realizadas en la habitación, personal de Criminalística secuestró dos latas de cerveza abiertas que serán analizadas para determinar si contenían algún químico o sustancia extraña.

Los investigadores tampoco descartan que, en caso de confirmarse la ingesta, haya sido voluntaria. Mientras esperan que el hombre pueda declarar, un efectivo policial permanece custodiándolo en el hospital.

La detenida tiene antecedentes

La mujer aprehendida fue trasladada a la Comisaría 2° de Concepción y, según trascendió, posee antecedentes policiales.

Por el momento, enfrenta una acusación provisoria por robo agravado por el uso de arma blanca, aunque la calificación podría modificarse conforme avance la causa y se conozcan más detalles del episodio.

Además, fuentes ligadas a la investigación indicaron que entre ambos no existía una relación sentimental estable y que el encuentro habría sido circunstancial, en el marco de un servicio.