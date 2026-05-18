    • 18 de mayo de 2026 - 10:28

    Fuerte choque entre un auto y un taxi, dejó a uno de los progatonistas encima de una rampa de acceso

    El hecho ocurrió en calles Laprida y Aberastain.

    Choque en calles Laprida y Aberastain.

    Choque en calles Laprida y Aberastain.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte siniestro vial se registró este lunes en la intersección de calles Laprida y Aberastain, en Capital, una esquina señalada por vecinos como peligrosa debido a la falta de semáforos.

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    El choque fue protagonizado por un automóvil Toyota que circulaba por Aberastain y un taxi que transitaba por Laprida. Según las primeras versiones, el conductor del vehículo particular habría descendido por Aberastain sin reducir la velocidad y terminó siendo impactado por el taxi.

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    A raíz de la colisión, el Toyota terminó sobre la vereda, detenido sobre una rampa, lo que generó preocupación entre peatones y vecinos de la zona.

    En el lugar intervino personal de la Comisaría 3ra, que trabajó para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.

    Pese a la violencia del impacto, afortunadamente solo se registraron daños materiales y no hubo personas heridas.

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