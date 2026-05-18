Fuerte choque entre un auto y un taxi, dejó a uno de los progatonistas encima de una rampa de acceso

Un fuerte siniestro vial se registró este lunes en la intersección de calles Laprida y Aberastain, en Capital, una esquina señalada por vecinos como peligrosa debido a la falta de semáforos.

El choque fue protagonizado por un automóvil Toyota que circulaba por Aberastain y un taxi que transitaba por Laprida. Según las primeras versiones, el conductor del vehículo particular habría descendido por Aberastain sin reducir la velocidad y terminó siendo impactado por el taxi.

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A raíz de la colisión, el Toyota terminó sobre la vereda, detenido sobre una rampa, lo que generó preocupación entre peatones y vecinos de la zona.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 3ra, que trabajó para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.