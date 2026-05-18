"Buscan ensuciarme": Sergio Vallejos se defendió tras la denuncia de su pareja

Luego de que trascendiera la denuncia por presunta violencia de género y amenazas presentada por su pareja , el excandidato a gobernador de San Juan Sergio Vallejos difundió un comunicado público en el que negó las acusaciones , denunció una supuesta operación política en su contra y sostuvo que demostrará su inocencia ante la Justicia.

Tras la denuncia por violencia de género secuestraron tres armas de fuego en la casa del excandidato a gobernador Sergio Vallejos

El dirigente liberal se expresó este lunes 18 de mayo a través de un texto en el que vinculó la difusión del caso con un presunto intento de perjudicar su imagen pública y política.

“Soy una persona pública, y dada la trascendencia pública de una situación personal muy privada, emito el siguiente comunicado”, comienza el escrito difundido por Vallejos. “Soy una persona pública, y dada la trascendencia pública de una situación personal muy privada, emito el siguiente comunicado”, comienza el escrito difundido por Vallejos.

En el mensaje, el ex candidato reconoció que atraviesa una separación de pareja y calificó el episodio como una “triste situación personal” , aunque rechazó las acusaciones en su contra.

“Me encuentro denunciado por las supuestas causas que ya son de público conocimiento”, señaló. “Me encuentro denunciado por las supuestas causas que ya son de público conocimiento”, señaló.

Además, aseguró que detrás de la difusión del caso existe una intencionalidad política. “La difusión de esto se enmarca en una campaña de despliegue mediático, a sabiendas del daño que se pretende causar a mi imagen personal y de fuerte exposición política, que incomoda al poder de San Juan, y que no dudo está atrás de esta campaña”, expresó.

En otro tramo del comunicado, Vallejos sostuvo que existe “un vil aprovechamiento político” de la situación y apuntó contra dirigentes que, según él, buscan “venganza” o intentan “ensuciar” su figura pública.

“Voy a demostrar ante la Justicia mi inocencia y la verdad saldrá a la luz, aunque los políticos que buscan venganza o ensuciar mi imagen hagan su mayor esfuerzo en perjudicarme”, afirmó. “Voy a demostrar ante la Justicia mi inocencia y la verdad saldrá a la luz, aunque los políticos que buscan venganza o ensuciar mi imagen hagan su mayor esfuerzo en perjudicarme”, afirmó.

El descargo también hizo referencia al secuestro de tres armas de fuego durante el allanamiento realizado el domingo en su vivienda, medida ordenada en el marco de la investigación que lleva adelante la UFI CAVIG.

Sobre ese punto, Vallejos aseguró que las armas son de su propiedad y que cuenta con la documentación correspondiente.

“Son de mi propiedad, soy legítimo usuario y están todas registradas a mi nombre. Adjunto a esta nota su documentación”, manifestó. “Son de mi propiedad, soy legítimo usuario y están todas registradas a mi nombre. Adjunto a esta nota su documentación”, manifestó.

Además, cuestionó el procedimiento judicial. “No deja de sorprenderme el secuestro de estas armas de mi propiedad y legalmente adquiridas”, agregó.

Finalmente, el dirigente cerró el comunicado apelando a su fe religiosa y remarcó que quedará a disposición de la Justicia.

“Como persona pública debo dar las explicaciones pertinentes y acá estoy; como cristiano tengo fe en que la verdad siempre triunfará sobre la vil mentira”, concluyó Sergio Vallejos. “Como persona pública debo dar las explicaciones pertinentes y acá estoy; como cristiano tengo fe en que la verdad siempre triunfará sobre la vil mentira”, concluyó Sergio Vallejos.