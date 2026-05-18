    • 18 de mayo de 2026 - 10:07

    Denunciaron por violencia de género y amenazas al excandidato a gobernador Sergio Vallejos

    De acuerdo a la información revelada a este diario por fuentes judiciales, todo courrió en la madrugada del sábado cuando discutió con su pareja.

    Sergio Vallejos, excandidato a gobernador de San Juan.

    Sergio Vallejos, excandidato a gobernador de San Juan.

    Foto:

    El pasado sábado ingresó una denuncia de una mujer a la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG acusando a su pareja de haberla violentado en la madrugada de ese mismo día.

    Leé además

    Este es el detenido en San Martín por violencia de género. Se trata de Alberto Olguín. 

    Detuvieron a un joven por agredir y ahorcar a su pareja por celos
    Sebastián Villa le abrió la puerta a Boca.

    El mensaje de Villa a Riquelme que ilusiona en Boca: "Me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie"

    La denunciante es una mujer joven, de unos 25 o 26 años, pareja de Sergio Vallejos, excandidato a gobernador de la provincia de San Juan. El caso fue confirmado a este diario por fuentes judiciales y la investigación quedó a cargo del fiscal Mario Panetta, en la Unidad que coordina Claudia Ruiz Carignano y Alberto Martinez.

    De acuerdo a la información preliminar, los hechos denunciados habrían ocurrido en la madrugada del sábado cuando la mujer llegó a su casa y allí, despierto y aparentemente muy enojado, la esperaba Vallejos.

    Por el testimonio de la mujer, el hombre la zamarreó agarrándola de los brazos, la insultó y la amenazó. Él le habría recriminado el haber salido con sus amigas. Hasta el momento, le imputaron lesiones leves y amenazas simples.

    El domingo realizan un allanamiento en la casa de Vallejos y allí encuentran tres armas de fuego, que el excandidato ahora deberá demostrar estar autorizado para su portación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Choque en calles Laprida y Aberastain.

    Fuerte choque entre un auto y un taxi, dejó a uno de los progatonistas encima de una rampa de acceso

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Entradera violenta en Concepción.

    La banda acusada del violento robo y abuso a una menor, cara a cara frente al juez

    Por Redacción Diario de Cuyo
    murio un comerciante en un partido de futbol

    Murió un comerciante en un partido de fútbol

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Conmoción por la muerte de una adolescente de 14 años: la tragedia que se llevó la vida de Yanise Aceval

    Conmoción por la muerte de una adolescente de 14 años: la tragedia que se llevó la vida de Yanise Aceval