Denunciaron por violencia de género y amenazas al excandidato a gobernador Sergio Vallejos

De acuerdo a la información revelada a este diario por fuentes judiciales, todo courrió en la madrugada del sábado cuando discutió con su pareja.

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El pasado sábado ingresó una denuncia de una mujer a la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG acusando a su pareja de haberla violentado en la madrugada de ese mismo día.

La denunciante es una mujer joven, de unos 25 o 26 años, pareja de Sergio Vallejos, excandidato a gobernador de la provincia de San Juan. El caso fue confirmado a este diario por fuentes judiciales y la investigación quedó a cargo del fiscal Mario Panetta, en la Unidad que coordina Claudia Ruiz Carignano y Alberto Martinez.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos denunciados habrían ocurrido en la madrugada del sábado cuando la mujer llegó a su casa y allí, despierto y aparentemente muy enojado, la esperaba Vallejos.

Por el testimonio de la mujer, el hombre la zamarreó agarrándola de los brazos, la insultó y la amenazó. Él le habría recriminado el haber salido con sus amigas. Hasta el momento, le imputaron lesiones leves y amenazas simples.