Un joven cayó en San Martín tras ahorcar a su pareja por celos

Un hombre fue detenido este sábado en San Martín acusado de agredir físicamente a su pareja en un contexto de violencia de género . El caso quedó en manos del Sistema Especial de Flagrancia y fue caratulado provisoriamente como “lesiones leves agravadas por el vínculo”.

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Según informó el Ministerio Público Fiscal a DIARIO DE CUYO , el episodio ocurrió cerca de las 9.20 en una vivienda ubicada en el barrio Feliberto Jofré 2 .

El aprehendido fue identificado como Alberto Olguín , mientras que la víctima es su pareja.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, en el domicilio se encontraban el detenido, su pareja, la hermana de la joven y el novio de ésta.

En un momento, Olguín llamó a su pareja hacia el pasillo exterior de la vivienda para hablar. Allí comenzó a insultarla y recriminarle distintas situaciones en medio de una discusión vinculada a celos.

Siempre según la denuncia, el hombre tomó fuertemente del cuello a la víctima mientras continuaba insultándola. La víctima zafó y lo empujó, pero el acusado volvió a acercarse con aparentes intenciones de agredirla nuevamente.

La situación derivó en un forcejeo en el que intervino la hermana de la víctima. En ese contexto, Olguín habría empujado a la víctima, provocando que cayera al suelo.

Escape en moto y detención

Tras el episodio, el acusado abandonó rápidamente la vivienda mientras era perseguido por su pareja, quien al mismo tiempo llamó al 911 para denunciar lo ocurrido.

Según el informe policial, el hombre dio la vuelta a la manzana, tomó una motocicleta Appia 150 cc negra que se encontraba en la casa y escapó del lugar.

Poco después, efectivos policiales llegaron al domicilio y entrevistaron a la víctima, quien aportó datos del sospechoso y del vehículo utilizado para huir.

Con esa información, los uniformados se dirigieron hacia una vivienda ubicada en callejón Medina y calle Nacional, donde observaron la motocicleta estacionada en la vereda.

Los policías fueron atendidos por el propietario de la casa, quien manifestó que Olguín era amigo suyo y autorizó el ingreso de los efectivos. Finalmente, el acusado fue encontrado dentro de la vivienda y quedó detenido.

Intervención judicial y estado de la víctima

La joven denunciante fue trasladada posteriormente a la Unidad Fiscal de Violencia de Género CAVIG, donde fue examinada por un médico legista que constató lesiones leves.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal de turno, Fernando Bonomo, junto al ayudante fiscal Andrés Cerutti.

La calificación legal provisoria es “lesiones leves agravadas por el vínculo”, prevista en los artículos 89 y 92 en función del artículo 80 inciso 1 del Código Penal.