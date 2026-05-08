En San Martín llega una nueva jornada de trekking para toda la familia: conocé cómo participar

Este sábado 9 de mayo, San Martín invita a una experiencia en contacto con la naturaleza y en familia. El ComplejoCeferino Namuncurá abrirá sus puertas para recibir a vecinos y turistas en una nueva edición de senderismo guiado, propuesta que busca amalgamar el deporte, la salud y el disfrute del entorno natural sanjuanino. Esta actividad es para toda la familia.

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La actividad ha sido diseñada con un nivel de dificultad baja , lo que la convierte en el plan ideal para aquellos que quieran iniciarse en la actividad, hacerlos en familia, o simplemente disfrutar de una caminata sin exigencias extremas y en. Con una duración estimada de 3 horas , el recorrido permitirá apreciar la flora y fauna autóctona bajo la luz dorada del final del día.

"Es una oportunidad única para vivir un atardecer inolvidable en uno de los puntos más emblemáticos del departamento", destacan desde la organización.

La invitación es inclusiva y apunta a fortalecer los vínculos comunitarios. Aquí los detalles clave para los interesados:

Aptitud: propuesta apta para todo público.

propuesta apta para todo público. Menores: pueden participar niños desde los 5 años , siempre acompañados por un adulto responsable.

pueden participar niños desde los , siempre acompañados por un adulto responsable. Equipo recomendado: se sugiere asistir con mochila, abundante agua, alimentos livianos (frutas, barras de cereal), equipo de mate para el descanso y, fundamentalmente, linterna, ya que el regreso coincidirá con la caída del sol.

Turismo y bienestar en San Martín

Esta iniciativa no es un evento aislado, sino que forma parte de un programa integral que busca fortalecer el turismo local y promover hábitos de vida saludables. Al utilizar la Sierra de Pie de Palo como escenario, se pone en valor el patrimonio natural de San Martín, posicionándolo como un destino de excelencia para el turismo de naturaleza en la provincia.

Para asegurar un lugar en esta aventura o realizar consultas sobre el punto de encuentro exacto, los interesados pueden comunicarse al: 264658724