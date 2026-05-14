Recuperaron cubiertas robadas en San Martín tras un operativo policial

Los neumáticos habían sido sustraídos de una vivienda de Villa Dominguito y luego vendidos en una gomería del departamento.

Un procedimiento policial realizado por efectivos de la Comisaría 19na de San Martín permitió recuperar cuatro cubiertas robadas y avanzar en una investigación por hurto que ya quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo este miércoles al mediodía, luego de que los uniformados tomaran conocimiento de la sustracción de cuatro cubiertas rodado 16 pertenecientes a un automóvil.

Los neumáticos habían sido robados el sábado pasado por la noche desde una vivienda ubicada en Villa Dominguito. De acuerdo con la información oficial, las cubiertas estaban apiladas en el fondo del inmueble y fueron sustraídas sin ejercer violencia.

A partir de las averiguaciones realizadas por personal de la Brigada de Calle de la dependencia, en conjunto con efectivos de la Unidad Operativa Ceferino Namuncurá, los investigadores lograron establecer que los elementos habían sido vendidos en una gomería del departamento. Con esos datos, los policías se dirigieron al local comercial y procedieron al secuestro de las cuatro cubiertas, que posteriormente fueron reconocidas por su propietario.