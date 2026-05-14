    • 14 de mayo de 2026 - 08:47

    Tragedia: murió al impactar contra un poste de alumbrado público

    Según el informe policial, el conductor fue identificado como Da Silva Altamir, quien circulaba solo al momento del impacto.

    El accidente ocurrió en una zona muy transitada.

    El accidente ocurrió en una zona muy transitada.

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    Un hombre de 82 años falleció este miércoles por la tarde luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 101, a la altura de la rotonda de acceso norte a San Antonio.

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    La víctima conducía un automóvil Ford Fiesta Max que, por causas que se investigan, impactó contra un poste de alumbrado. Tras ser trasladado al hospital local, se confirmó su deceso y el médico interviniente indicó como causa aparente un paro cardíaco.

    El hecho se registró cerca de las 18 y fue constatado por efectivos de la Comisaría de San Antonio, dependiente de la Unidad Regional XII. Según el informe policial, el conductor fue identificado como Da Silva Altamir, quien circulaba solo al momento del impacto.

    Una vez en el nosocomio local, el médico de turno examinó al paciente y diagnosticó que el hombre presentaba un cuadro compatible con un paro cardíaco como causa aparente de muerte.

    En el lugar trabajaron efectivos de la División Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro. Por disposición del Juzgado interviniente, el cuerpo fue entregado posteriormente a sus familiares para velatorio e inhumación.

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