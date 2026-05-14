    • 14 de mayo de 2026 - 09:27

    El escalofriante resultado de la autopsia de la nena que fue atacada por un perro: "Ruptura..."

    Fue en la localidad de Cosquín y tenía 9 años.

    La casa donde la menor fue atacada, en Cosquín.

    La casa donde la menor fue atacada, en Cosquín.

    Foto:

    La Fiscalía del segundo turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, dio a conocer el informe de la autopsia del cuerpo de la nena Lara Monzón Molina, que falleció ayer en Cosquín luego de ser atacada por un perro.

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    Según se señala, la causa de la muerte fue un «shock hipovolémico debido a herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de carótida izquierda». Además señala que se observaron 14 lesiones profundas en cuello y cabeza y 18 excoriaciones (estigmas de mordeduras).

    Cómo ocurrió la tragedia

    El hecho ocurrió ayer alrededor del mediodía. Según la reconstrucción inicial de la fiscal Pen, la niña habría salido sola de su hogar en la calle Gerónico, cruzó la calle y fue atacada por un perro de la zona que, aunque no tenía un dueño legal, era alimentado por los vecinos del sector.

    La pequeña, de solo 4 años, fue hallada sin vida por personal municipal del cementerio, quienes dieron aviso inmediato a la Departamental Punilla. El detalle de que no fuera su familia quien advirtiera la situación coincide con el relato de quienes viven en el barrio y permitieron conocer una trama mucho más perturbadora.Ver másEdiciones anterioresSuscripción de noticiasProductos regionales

    Tras la tragedia, el silencio se rompió con testimonios estremecedores de los vecinos. Según declararon a los medios, las situaciones de maltrato y descuido hacia Lara y sus hermanos eran moneda corriente. En ese sentido, aseguran que ya se habían realizado presentaciones ante las autoridades por violencia física, verbal y psicológica dentro del hogar. «Era una criatura de 4 años con el cuerpo de una nena de 2. Andaban con frío, descalzas y con poca ropa»; relató un vecino, describiendo un cuadro de desnutrición y falta de cuidados básicos.

    Testigos afirmaron que, horas antes del ataque fatal, la niña había sido vista sola cerca de la ruta y que vecinos tuvieron que llevarla de regreso a su casa.

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