    • 14 de mayo de 2026 - 08:26

    Cayó en una falsa plataforma de inversiones y perdió casi $11 millones

    El hombre fue incorporado a un grupo de WhatsApp donde compartieron un supuesto sistema de compra de bonos y acciones.

    Estafa virtual.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que parecía una oportunidad para generar ganancias rápidas con sus ahorros terminó convirtiéndose en una millonaria estafa virtual para un vecino de Ullum, que perdió cerca de $11.000.000 tras invertir en una supuesta plataforma financiera difundida a través de WhatsApp.

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    El caso salió a la luz este miércoles y es investigado por personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, luego de la denuncia radicada en la Comisaría 15ta de Ullum. Fuentes policiales y judiciales identificaron a la víctima como un hombre de apellido Chambi, domiciliado en el Consorcio Abril, en ese departamento.

    Según trascendió, todo comenzó cuando un conocido suyo lo agregó a un grupo de WhatsApp. En medio de las conversaciones, algunos integrantes compartieron el enlace de una plataforma de inversiones online que prometía importantes ganancias mediante la compra de bonos y acciones.

    Atraído por la posibilidad de obtener rendimientos rápidos, el hombre decidió ingresar al sistema y realizar inversiones con sus ahorros. De acuerdo con la denuncia, efectuó dos transferencias: una por $4.000.000 y otra por $6.900.000.

    Durante un tiempo creyó que el dinero ya formaba parte del circuito de inversión. Sin embargo, poco después intentó volver a ingresar a la plataforma y descubrió que había sido bloqueado. Allí comprendió que había sido víctima de una estafa.

    Ahora los investigadores intentan rastrear el destino del dinero transferido y determinar quiénes están detrás de la maniobra fraudulenta, una modalidad que viene creciendo en todo el país mediante falsas promesas de rentabilidad en plataformas digitales.

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