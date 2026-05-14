Cayó en una falsa plataforma de inversiones y perdió casi $11 millones

El hombre fue incorporado a un grupo de WhatsApp donde compartieron un supuesto sistema de compra de bonos y acciones.

Lo que parecía una oportunidad para generar ganancias rápidas con sus ahorros terminó convirtiéndose en una millonaria estafa virtual para un vecino de Ullum, que perdió cerca de $11.000.000 tras invertir en una supuesta plataforma financiera difundida a través de WhatsApp.

El caso salió a la luz este miércoles y es investigado por personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, luego de la denuncia radicada en la Comisaría 15ta de Ullum. Fuentes policiales y judiciales identificaron a la víctima como un hombre de apellido Chambi, domiciliado en el Consorcio Abril, en ese departamento.

Según trascendió, todo comenzó cuando un conocido suyo lo agregó a un grupo de WhatsApp. En medio de las conversaciones, algunos integrantes compartieron el enlace de una plataforma de inversiones online que prometía importantes ganancias mediante la compra de bonos y acciones.

Atraído por la posibilidad de obtener rendimientos rápidos, el hombre decidió ingresar al sistema y realizar inversiones con sus ahorros. De acuerdo con la denuncia, efectuó dos transferencias: una por $4.000.000 y otra por $6.900.000.

Durante un tiempo creyó que el dinero ya formaba parte del circuito de inversión. Sin embargo, poco después intentó volver a ingresar a la plataforma y descubrió que había sido bloqueado. Allí comprendió que había sido víctima de una estafa.