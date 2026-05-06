Doble tragedia, droga y alcohol en 9 de Julio: sin acuerdo, el conductor irá a juicio

El grave accidente vial ocurrido hace más de un año y que terminó en tragedia con dos fallecidos en el departamento 9 de Julio, tuvo novedades. La causa judicial contra Marcos Gabriel Pereyra avanzó hacia una nueva etapa y quedó encaminada a juicio oral. El proceso continuará luego de que fracasara un intento de acuerdo entre las partes.

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Según se informó, al imputado y a su defensa se les ofreció la posibilidad de aceptar una condena de tres años de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria, propuesta que contemplaba su reciente paternidad. Sin embargo, la oferta fue rechazada, ya que la defensa sostiene que, en caso de una eventual condena, esta debería ser de cumplimiento condicional.

En este contexto, este miércoles 6 de mayo se desarrollará la audiencia de control de acusación, una instancia clave del proceso penal en la que la Fiscalía presentará y depurará las pruebas que buscará sostener durante el debate oral. El fiscal Sebastián Gómez será el encargado de exponer los elementos con los que acusa a Pereyra.

Pereyra está acusado de homicidio culposo triplemente agravado, por presuntamente conducir bajo los efectos de estupefacientes, por culpa temeraria y por la cantidad de víctimas fatales. Además, enfrenta cargos por lesiones culposas en perjuicio de la única sobreviviente del otro vehículo involucrado.

Qué delitos se le imputan al conductor que causó la tragedia

El imputado llegó a esta etapa en libertad, tras haber cumplido varios meses de prisión preventiva, medida que había sido dispuesta luego de la audiencia de formalización realizada el 22 de enero de 2025.

La tragedia que involucró drogas y alcohol

El siniestro ocurrió el domingo 19 de enero de 2025 sobre la Ruta 183, entre calle 11 y Amable Jones, en cercanías de la localidad de La Majadita. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Pereyra conducía una Toyota Hilux que impactó de frente contra un Volkswagen Gol Power.

Como consecuencia del violento choque fallecieron Mirco Aballay Allende, de 23 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta, y Juan Alberto Torres Figueroa, de 31, conductor del automóvil.

Durante la audiencia de formalización también se conoció que los estudios toxicológicos realizados al imputado arrojaron resultado positivo para consumo de cocaína y marihuana, un elemento central en la acusación que la Fiscalía intentará probar en el juicio oral. Lo calificaron comodetección de "cocaetileno" es decir que el conductor consumió simultáneamente alcohol y cocaína.