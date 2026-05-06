Tragedia: dos operarios murieron en una cámara cloacal y otros dos se salvaron de milagro

Una jornada de luto atraviesa a la empresa Aguas del Norte tras confirmarse el fallecimiento de dos operarios en la localidad de Rivadavia Banda Sur , Salta .

En Córdoba: por primera vez se monitoreará las 24 horas la actividad de un animal emblema de Argentina

El hecho se produjo mientras el personal realizaba trabajos de mantenimiento en una cámara de bombeo del sistema cloacal, un sector que cuenta con una profundidad considerable.

El gerente general de la compañía, Juan Bazán , confirmó el deceso de los trabajadores y detalló que la actividad que desempeñaban se realiza con relativa frecuencia bajo protocolos específicos. "Es una situación muy triste donde dos operarios fallecieron en circunstancias de una actividad conocida por ellos", expresó el directivo a Cadena 3 .

A pesar de que la empresa asegura que los empleados contaban con todos los elementos y accesorios de seguridad necesarios para la tarea, se aguarda un informe pericial para determinar fehacientemente cómo ocurrió el accidente. Bazán subrayó que, por normativa interna, no se puede acceder a estas cámaras si no se dispone del equipamiento adecuado.

En el lugar intervinieron autoridades policiales, personal de salud y vecinos que se acercaron para intentar asistir a las víctimas en el momento del suceso.

Estado de los heridos

Además de las dos víctimas fatales, otros dos operarios resultaron afectados y fueron trasladados de urgencia al hospital de la ciudad de Orán. Según informó la gerente general de dicho nosocomio, Silvia Gutiérrez, el panorama para los sobrevivientes es dispar:

Paciente en terapia intensiva: presenta un cuadro de broncoaspiración, permanece con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado bajo estado crítico.

Paciente en observación: sufrió un traumatismo leve y se encuentra fuera de peligro.

Desde la empresa indicaron que ya se inició una etapa de contención para los familiares de los fallecidos, quienes fueron trasladados a la localidad durante la última noche para seguir de cerca los trámites legales y el proceso de duelo.